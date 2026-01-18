◇第３１回全国都道府県対抗男子駅伝 （１８日、広島市平和記念公園前発着＝７区間４８キロ）

各都道府県の代表選手が出場し、学生・社会人が３区（８・５キロ）と７区（１３キロ）、高校生が１区（７キロ）と４区（５キロ）と５区（８・５キロ）、中学生が２区と６区（いずれも３キロ）で競った。

最終７区で、２位の福島と３０秒差の首位でタスキを受けた宮城のＭ＆Ａベストパートナーズ（ＭＡＢＰ）・山平怜生（２３）が、福島の早大エース山口智規（４年）の猛追から逃げ切り、念願の初優勝を飾った。宮城は２時間１６分５５秒で、昨年の長野がマークした大会記録と並んだ。

一時は１０秒以内に迫った福島が２５秒差の２位。東北の隣県同士の優勝争いは安芸路を大いに盛り上げた。

もうひとつの学生・社会人区間の３区では、箱根駅伝５区で驚異的な区間新記録をマークし「シン・山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した青学大の黒田朝日（４年）が岡山代表として出場し、区間５位と好走。５位から２人抜きで３位に浮上した。岡山の過去最高記録（２３年５位）を超える４位入賞に貢献した。

３区の区間賞は、群馬の駒大・帰山侑大（４年）。群馬は最終７区も国学院大の青木瑠郁（４年）が区間賞を獲得し、５位入賞と大健闘した。