ナイジェリア、PK戦の末にアフリカ杯3位に輝く…エジプトはサラーらが痛恨の失敗

アフリカネイションズカップ2025（AFCON）の3位決定戦が17日に開催された。



決勝進出を逃したものの、3位の座をかけて争われたエジプト代表とナイジェリア代表の一戦は、0−0で90分を終えると、延長戦は行われずに試合はそのままPK戦に突入した。



ナイジェリア代表の1人目のキッカーを務めたフィサヨ・デレ・バシルのシュートをGKウファ・ショベイルがストップしたものの、エジプト代表の1人目のモハメド・サラーがGKスタンリー・ヌワバリにセーブされると、2人目のオマル・マルムーシュもGKヌワバリに防がれた。その後は両者成功が続き、ナイジェリア代表の4人目のアデモラ・ルックマンが決めたことで試合終了。4−2でPK戦を制したナイジェリア代表が3位に輝いた。



なお、データサイト『OPTA』によると、ナイジェリア代表にとってはこれがAFCONでの17回目の表彰台（1位3回、2位5回、3位9回）となり、他のどの国よりも多い数字を記録していることが伝えられている。