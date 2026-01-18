「すでに数年前から夫婦としては相性が合わず、一緒に行動していない」カナダ在住の韓国女優、別居を告白

カナダに在住するタレントのアン・ソンヨンが、夫との現在の関係について明かした。

数年前から夫とは一緒に行動していないものの、離婚はせず、「別々に、そして一緒に」生活しているという。

【写真】アン・ソンヨン、カナダで差別

YouTubeチャンネル「アン・ソンヨン」には最近、「50代、これ以上遅くなる前に必ず人間関係を整理すべきです」というタイトルの動画が公開された。

動画の中でアン・ソンヨンは、人間関係を定期的に整理する必要があるとして、自身の考えを率直に語った。

彼女は「1年に一度、ダイエットのデトックスをするように、人間関係のデトックスも必要だ」とし、「インスタグラムも、1年間お互いにコメントも“いいね”もなければ、そのまま関係を断つ」と話した。

続けて「露骨に私を嫌っていることがわかる人たちは、音を立てずに距離を置けばいい」と述べ、人間関係の整理に対する率直な考えを明かした。

（写真提供＝OSEN）アン・ソンヨン

さらに「本当に愛情がなくなると、喧嘩もしない。夫婦も離婚するときになると、喧嘩をしなくなる」とし、「『変わった』『失望した』と怒るのは、まだ愛情が残っている証拠だ」と付け加えた。

この流れで、自身の夫婦生活についても触れた。あるファンから「夫と離婚したのか」と質問されると、アン・ソンヨンは「すでに数年前から夫婦としては相性が合わず、一緒に行動していない」とし、「子どもの親としては息が合っているので、子どものために『別々に、また一緒に』それぞれの生活に合わせて過ごしている」と明かした。

続けて「認知症を患っている母の介護をしながら家族間の葛藤が生じ、このままでは皆が不幸になると思った」と話し、「そのため、分かれて生活するという結論に至った」と説明した。

ただし「別々に暮らしてはいるが、むしろ毎日連絡を取っている」と述べ、関係が完全に断たれたわけではないことも付け加えた。

なお、アン・ソンヨンは最近、カナダへ移住した後に事業を始めたという近況を伝えている。

（記事提供＝OSEN）