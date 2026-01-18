Í¥¾¡¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿µÜ¾ë¤Î¥¢¥ó¥«¡¼»³Ê¿ÎçÀ¸Áª¼ê(¼Ì¿¿¡§»þ»ö)

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡þÂè31²óÁ´¹ñÃË»Ò±ØÅÁ(18Æü¡¢¹­Åç¡¢Á´7¶è´Ö48.0km)

Á´¹ñÃË»Ò±ØÅÁ¤ÏµÜ¾ë¤¬½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Ãæ³ØÀ¸¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤Þ¤Ç³ÆÀ¤Âå¤¬¥¿¥¹¥­¤ò¤Ä¤Ê¤°ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³¤ÎÃË»Ò±ØÅÁ¡£Á´7¶è´Ö48.0km¤òÁö¤ê¤Þ¤¹¡£

¹â¹»À¸¶è´Ö¤Î1¶è¤Ç¤Ï¡¢3¿Í¤Î¶è´Ö¿·µ­Ï¿¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥ì¡¼¥¹¡£µÜ¾ë¤ÎÎëÌÚÂçæÆÁª¼ê(ÀçÂæ°é±Ñ)¤¬½¾Íè¤Îµ­Ï¿¤ò26ÉÃ¹¹¿·¤¹¤ë¶è´Ö¿·µ­Ï¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Ê¡Åç¤ÎÁý»ÒÍÛÂÀÁª¼ê(³ØË¡ÀÐÀî¹â)¤â2ÉÃº¹¤Î2°Ì¤ÇÂ³¤­¤Þ¤¹¡£

Ê¡Åç¤Ï2¶è¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢3¶è¤ÇÂçßÀí÷¿¿Áª¼ê(ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø)¤¬¼ó°Ì¤òÃ¥¼è¡£4¶è°Ê¹ßÀèÆ¬¤ò¼é¤ê¡¢Ê¡Åç¤È¤Ï30ÉÃº¹¤Ç¥¢¥ó¥«¡¼7¶è¤Î»³Ê¿ÎçÀ¸Áª¼ê(MABP)¤ØÂ÷¤·¤Þ¤¹¡£¤¦¤·¤í¤«¤éÊ¡Åç¤Î»³¸ýÃÒµ¬Áª¼ê(Áá°ðÅÄÂç³Ø)¤¬Ìó10ÉÃº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á¤Æ¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢»³Ê¿Áª¼ê¤¬Ç´¤ê¤ÎÁö¤ê¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ï¾ù¤é¤º¡£½ªÈ×¤ÏÆÍ¤­Êü¤·¡¢Í¥¾¡¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

µÜ¾ë¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤ÇÄ¹Ìî¤¬µ­Ï¿¤·¤¿Âç²ñµ­Ï¿¤Î2»þ´Ö16Ê¬55ÉÃ¤ÈÆ±¥¿¥¤¥à(Â®ÊóÃÍ)¡£2°Ì¤ÎÊ¡Åç¤Ï25ÉÃµÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

¢¦·ë²Ì¾å°Ì
1¡ËµÜ¾ë
2¡ËÊ¡Åç
3¡ËÊ¼¸Ë
4¡Ë²¬»³
5¡Ë·²ÇÏ
6¡Ëºë¶Ì
7¡Ë°¦ÃÎ
8¡ËÀéÍÕ