¡ÚÁ´¹ñÃË»Ò±ØÅÁ¡ÛµÜ¾ë¤¬½éÍ¥¾¡¡¡Ê¡Åç¤È¤Î¥¢¥ó¥«¡¼ÂÐ·èÀ©¤¹¡¡1¶è¤ÎÎëÌÚÂçæÆ¤¬¶è´Ö¿·¤Î²÷Áö
¡þÂè31²óÁ´¹ñÃË»Ò±ØÅÁ(18Æü¡¢¹Åç¡¢Á´7¶è´Ö48.0km)
Á´¹ñÃË»Ò±ØÅÁ¤ÏµÜ¾ë¤¬½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ³ØÀ¸¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤Þ¤Ç³ÆÀ¤Âå¤¬¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤°ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³¤ÎÃË»Ò±ØÅÁ¡£Á´7¶è´Ö48.0km¤òÁö¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â¹»À¸¶è´Ö¤Î1¶è¤Ç¤Ï¡¢3¿Í¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥ì¡¼¥¹¡£µÜ¾ë¤ÎÎëÌÚÂçæÆÁª¼ê(ÀçÂæ°é±Ñ)¤¬½¾Íè¤ÎµÏ¿¤ò26ÉÃ¹¹¿·¤¹¤ë¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Ê¡Åç¤ÎÁý»ÒÍÛÂÀÁª¼ê(³ØË¡ÀÐÀî¹â)¤â2ÉÃº¹¤Î2°Ì¤ÇÂ³¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡Åç¤Ï2¶è¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢3¶è¤ÇÂçßÀí÷¿¿Áª¼ê(ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø)¤¬¼ó°Ì¤òÃ¥¼è¡£4¶è°Ê¹ßÀèÆ¬¤ò¼é¤ê¡¢Ê¡Åç¤È¤Ï30ÉÃº¹¤Ç¥¢¥ó¥«¡¼7¶è¤Î»³Ê¿ÎçÀ¸Áª¼ê(MABP)¤ØÂ÷¤·¤Þ¤¹¡£¤¦¤·¤í¤«¤éÊ¡Åç¤Î»³¸ýÃÒµ¬Áª¼ê(Áá°ðÅÄÂç³Ø)¤¬Ìó10ÉÃº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»³Ê¿Áª¼ê¤¬Ç´¤ê¤ÎÁö¤ê¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ï¾ù¤é¤º¡£½ªÈ×¤ÏÆÍ¤Êü¤·¡¢Í¥¾¡¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÜ¾ë¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤ÇÄ¹Ìî¤¬µÏ¿¤·¤¿Âç²ñµÏ¿¤Î2»þ´Ö16Ê¬55ÉÃ¤ÈÆ±¥¿¥¤¥à(Â®ÊóÃÍ)¡£2°Ì¤ÎÊ¡Åç¤Ï25ÉÃµÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¢¦·ë²Ì¾å°Ì
1¡ËµÜ¾ë
2¡ËÊ¡Åç
3¡ËÊ¼¸Ë
4¡Ë²¬»³
5¡Ë·²ÇÏ
6¡Ëºë¶Ì
7¡Ë°¦ÃÎ
8¡ËÀéÍÕ