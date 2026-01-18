自民党の中谷元・前防衛相（68）が18日、フジテレビ系「日曜報道 THE PRIME」（日曜後7・30）に生出演。立憲民主党と公明党が衆院選の選挙協力で結成した新党「中道改革連合」への合流が取り沙汰されている石破茂前首相（68）の去就について触れた。

公明党の斉藤鉄夫代表が15日のBS−TBS「報道1930」に出演した際、「私はこの中道改革の軸になるという基本的な考え方の下に、自民党のしかるべき方、率直に言えば石破さんにも、我々の考え方は申し上げました」と述べた。合流へ向けての積極的な声掛けではないとしつつ、新党の理念を説明した上で「ぜひ将来、一緒にやっていけるような状況になるといいですね」と説明していた。

こうした発言から、石破内閣で防衛相を務めた中谷氏に、石破氏の反応が問われた。「石破さんは今、中東に行っています。その前に電話したんですけど、そういう話はないと言っていました」と返答。現時点で石破氏が新党に合流する意思は持っていないとした。自身の新党合流も否定した。

中道は19日、会見を開き、新党の綱領や基本政策などを発表する。高市早苗首相も同日の会見で、早期解散の理由などについて説明する。