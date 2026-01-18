「ノルディックスキー・ジャンプ男子Ｗ杯札幌大会」（１８日、大倉山ジャンプ競技場）

五輪出場枠が決まる基準日（１月１９日）までのＷ杯が全て終了した。日本男子の出場枠は「３」で決定。４枠を獲得するためには五輪ランキングで２５位以内に４人入る必要があった。

同２８位で命運を握っていた小林朔太郎（雪印メグミルク）は、この日の個人第１８戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）で３４位となり、２本目に進めなかった。「自分のベストであがくだけあがいた。仕事は果たせなかったし、手放したくないものではあった」と率直な思いを漏らしつつ、「今苦しんでいるのは一回ポイント圏内（２５位以内）に入ったベースの元で苦しんでいる。そこまで追い込めたことは自分の中では評価できる。ただ枠を手放したことしか見られないと思うので、そこは真摯（しんし）に受け止めて、４年後を見据えて、余裕のあるポイントで次の五輪に入れるようにしたい」と前を向いた。

作山憲斗ヘッドコーチは「４枠目はほしかったと思うけど、４枠目を取る選手はプレッシャーがあったと思う。本人も頑張ったので、しょうがないのかな」と寄り添った。五輪に向けては「特別なことは考えず、まずは選手の課題を１つ１つ修正しながら（向かいたい）」と意気込んだ。