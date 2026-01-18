µÜ¾ë¤¬Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¡ª1¶èÎëÌÚÂçæÆ¤¬¶è´Ö¿·¡¢ÀçÂæ°é±Ñ¥È¥ê¥ª¤¬¹¥Áö¡¢2°Ì¤ÏÊ¡Åç ¥¢¥ó¥«¡¼¾¡Éé¤â¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤º¡ÚÅÔÆ»ÉÜ¸©ÃË»Ò±ØÅÁ¡Û
¢£Å·¹ÄÇÖ Âè31²óÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³ÃË»Ò±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ¡Ê18Æü¡¢¹Åç¡¦Ê¿ÏÂµÇ°¸ø±àÈ¯Ãå¡¢7¶è´Ö¡¢48Ò¡Ë
Ãæ¡¦¹â¹»À¸¡¢Âç³ØÀ¸¡¢¼Â¶ÈÃÄÁª¼ê¤¬ÃÏ¸µ¤Î¤¿¤á¤Ëë§¤ò·Ò¤°Á´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³ÃË»Ò±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ¤¬18Æü¡¢¹Åç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢µÜ¾ë¤¬Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£1¶è¤ÎÎëÌÚÂçæÆ¡ÊÀçÂæ°é±Ñ3Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö¿·µÏ¿¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÃ¥¤¦¤È¡¢2¶è¤Ç½ç°Ì¤ò²¼¤²¤¿¤¬¡¢3¶è¤ÇºÆ¤Ó¥È¥Ã¥×¤Ø¡£4¶è¡¢5¶è¤Ç¤âÀçÂæ°é±Ñ¤ÎÁª¼ê¤¬¹¥Áö¤ò¤ß¤»¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤Î7¶è¤Ç¤ÏÆ±¹»Â´¶È¤Î»³Ê¿ÎçÀ¸¡Ê23¡¢M¡õA¥Ù¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡Ë¤¬Ê¡Åç¤ÎÌÔÄÉ¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢Âç²ñ¥¿¥¤µÏ¿¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¶¥µ»Á°¡¢È¢º¬±ØÅÁMVP¤Î¡È¥·¥ó¡¦»³¤Î¿À¡É¡¢ÀÄ³ØÂç¡¦¹õÅÄÄ«Æü¡Ê21¡Ë¤¬²ñ¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¡¢2023Ç¯¤ËÆ±Âç¤òÂ´¶È¤·¡¢º£Ç¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ç3¶è¤òÁö¤Ã¤¿ÃæÅÅ¹©¡¦ÁÒËÜ¸¼ÂÀ¡Ê24¡Ë¤¬·ãÎå¡£»Ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¾Ð´é¤ÇÁö¤ê´ó¤ê¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ï1¶è¡Ê7.0km¡Ë¤«¤é¡È¼¡À¤Âå¥¨¡¼¥¹¸õÊä¡É¤¬·ãÆÍ¡¢Ê¡Åç¤ÎÁý»ÒÍÛÂÀ¡Ê³ØË¡ÀÐÀî3Ç¯¡Ë¡¢Ê¼¸Ë¤Î¿·ºÊÎË¸Ê¡ÊÀ¾ÏÆ¹©3Ç¯¡Ë¡¢Ä»¼è¤ÎËÜÅÄºùÆóÏº¡ÊÄ»¼è¾ëËÌ3Ç¯¡Ë¤ÈÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ1¶è¤Î1°Ì¤«¤é3°Ì¤Þ¤Ç¤¬½Ð¾ì¡¢¤·¤«¤â¤³¤Î3¿Í¤È¤âº£½Õ¤«¤éÁá°ðÅÄÂç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¤²¹¤Ï12.2¡î¤ÈÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿°Â·ÝÏ©¡¢1¶è¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÀèÆ¬¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Î¤¬¡¢Áý»Ò¡¢¿·ºÊ¡¢ËÜÅÄ¤Î3¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2ÒÄÌ²á¤Ï5Ê¬28ÉÃ¤È¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¡¢¤³¤³¤ÇÄ»¼è¤ÎËÜÅÄ¤¬¤ä¤äÃÙ¤ì¤¿¡£Ãæ´ÖÃÏÅÀÄÌ²á¤â9Ê¬32ÉÃ¡¢¶è´ÖµÏ¿¤è¤ê16ÉÃÁá¤¤¥Ú¡¼¥¹¡¢ÀèÆ¬½¸ÃÄ¤ÏÊ¡Åç¤ÎÁý»Ò¡¢Ê¼¸Ë¤Î¿·ºÊ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢µÜ¾ë¤ÎÎëÌÚÂçæÆ¡ÊÀçÂæ°é±Ñ3Ç¯¡Ë¤Î3¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
4.9Ò¤ÇÊ¼¸Ë¤Î¿·ºÊ¤¬ÃÙ¤ì¡¢Ê¡Åç¤ÎÁý»Ò¤ÈµÜ¾ë¤ÎÎëÌÚ¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê800m¤ÇÁý»Ò¤¬É½¾ð¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¡¢µÜ¾ë¤ÎÎëÌÚ¤âÉ¬»à¤ÎÉ½¾ð¤ÇÄÉÁö¡¢ºÇ¸å¤Î200m¤ÇÎëÌÚ¤¬ÂçµÕÅ¾¡¢19Ê¬06ÉÃ¤Ç¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢Áý»Ò¤â19Ê¬08ÉÃ¤È¶è´Ö¿·¤Ç2°Ì¡¢3°Ì¤ËÊ¼¸Ë¤Î¿·ºÊ¤¬18ÉÃº¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2¶è¡Ê3.0Ò¡Ë¤ÏÃæ³ØÀ¸¶è´Ö¡¢¥È¥Ã¥×¤ÏÊ¡Åç¤ÈµÜ¾ë¡¢3¶è¤Ë¹õÅÄÄ«Æü¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç4Ç¯¡Ë¤¬ÂÔ¤Ä²¬»³¤Ï6°Ì¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÄÉÁö¤·¤¿¡£¹õÅÄ¤ÏÌÜ¤òâÔ¤ê¡¢¾å¤ò¸þ¤¤¤Æ½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¡£2¶è¤Î¥È¥Ã¥×¤ÏÊ¡Åç¡¢6ÉÃº¹¤Ç2°Ì¤ËµÜ¾ë¡¢²¬»³¤Ï5°Ì¡¢46ÉÃº¹¤Ç¹õÅÄ¤Ëë§¥ê¥ì¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
3¶è¡Ê8.5Ò¡Ë¡¢²¬»³¤Î¹õÅÄ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢Æ±»þ¤Îë§¥ê¥ì¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ÀéÍÕ¡¢º£Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ4¶è¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò¤È¤Ã¤¿ÎëÌÚÎ°°ý¡ÊÁá°ðÅÄÂç1Ç¯¡Ë¤¬²¬»³¤Î¹õÅÄ¤ÈÊÂÁö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ëºë¶Ì¤Î±§ÅÄÀî½ÖÌð¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç4Ç¯¡Ë¤¬½ç°Ì¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢¹õÅÄ¤ÈÊÂÁö¤¹¤ë¤È¡¢±§ÅÄÀî¤«¤éÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¡¢¹õÅÄ¤â¾Ð´é¤ÇÅú¤¨ÊÖ¤¹¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
4Ò²á¤®¤Ë¹õÅÄ¤¬½¸ÃÄ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢3°Ì¤ÎÊ¼¸Ë¤òÂª¤¨¤Æ¡¢½ç°Ì¤ò3°Ì¤Ë¤¢¤²¤¿¡£6.8ÒÉÕ¶á¤Ç¥È¥Ã¥×¤È¤Ï35ÉÃº¹¡¢ë§¤ò¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤è¤ê¡¢11ÉÃ½Ì¤á¤¿¡£¹õÅÄ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÍî¤Á¤º¤Ë¡¢4¶è¤Î»³²¼ÍÛ²»¡ÊÁÒÉß¹â2Ç¯¡Ë¤Ë¡Ö¥é¥¹¥È¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢±¦¼ê¤ò¤¢¤²¤Æ±þ¤¨¤Æ3°Ì¤Çë§¥ê¥ì¡¼¡¢¥È¥Ã¥×¤È¤Ï23ÉÃº¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
4¶è¡Ê5.0Ò¡Ë¡¢¥È¥Ã¥×¤ÏµÜ¾ë¡¢1¶è¤Ç¹¥Áö¤·¤¿ÎëÌÚÂçæÆ¤ÈÆ±¤¸ÀçÂæ°é±Ñ¤Î¼ãÎÓ»Ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÈô¤Ð¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤ò¥¡¼¥×¡¢2°Ì¤ÎÊ¡Åç¤Ë26ÉÃº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
5¶è¡Ê8.5Ò¡Ë¡¢µÜ¾ë¤Ï¿ûÌî¸µÂÀ¡ÊÀçÂæ°é±Ñ3Ç¯¡Ë¤È¹â¹»±ØÅÁ½àÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²÷Áö¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿ÎëÌÚ¡¢¼ãÎÓ¡¢¿ûÌî¤È3¿Í¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©±ØÅÁ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£
6¶è¡Ê3.0Ò¡Ë¤ÏÃæ³ØÀ¸¶è´Ö¡¢½éÍ¥¾¡¤ØµÜ¾ë¤Ï¥È¥Ã¥×¤Çº´Æ£¿×¡ÊÈ¬²µ½÷Ãæ3Ç¯¡Ë¤¬ë§¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£¶ÛÄ¥¤ÎÃæ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¡¼¥×¡¢2°Ì¡¦Ê¡Åç¤Ë30ÉÃ¤Îº¹¤Ç¥¢¥ó¥«¡¼¤Øë§¤òÅÏ¤·¤¿¡£
7¶è¡Ê13Ò¡Ë¡¢µÜ¾ë¤Î¥¢¥ó¥«¡¼¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ3¶è¤òÁö¤Ã¤¿»³Ê¿ÎçÀ¸¡Ê23¡¢M¡õA¥Ù¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡Ë¡¢30ÉÃ¤ÇÄÉ¤¦2°Ì¤ÎÊ¡Åç¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ2¶è4°Ì¡¢Áá°ðÅÄÂç¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦»³¸ýÃÒµ¬¡Ê4Ç¯¡Ë¡¢6.4Ò¤ÇÌó15ÉÃº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ë¤È¡¢µÜ¾ë¤Î»³Ê¿¤Ï¸å¤í¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
9ÒÉÕ¶á¤Ç12ÉÃº¹¤ÈµÜ¾ë¡¦»³Ê¿¤âÊ¡Åç¡¦»³¸ý¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶î¤±°ú¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê3Ò¤Ç»³Ê¿¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾¯¤·¾å¤²¤Æ¡¢»³¸ý¤È¤Îº¹¤ò½ù¡¹¤Ë¤Ä¤±»Ï¤á¤¿¡£»Ä¤ê1Ò¤Ç13ÉÃº¹¡¢»³Ê¿¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¾å¼ê¤¤Áö¤ê¤ò¸«¤»¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢µÜ¾ë¤¬Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¡£¥¿¥¤¥à¤â2»þ´Ö16Ê¬55ÉÃ¤ÎÂç²ñ¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³ÃË»Ò±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ ¾å°Ì10°Ì¤Þ¤Ç¤Î·ë²Ì¡Û
Í¥¾¡¡§µÜ¾ë
2°Ì¡§Ê¡Åç
3°Ì¡§Ê¼¸Ë
4°Ì¡§²¬»³
5°Ì¡§·²ÇÏ
6°Ì¡§ºë¶Ì
7°Ì¡§°¦ÃÎ
8°Ì¡§ÀéÍÕ
9°Ì¡§ÀÅ²¬
10°Ì¡§¿ÀÆàÀî
