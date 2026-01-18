¡Ö¤¨¤Ã¡ÄÃ¯!?¡×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤ÎÅÅ·âº§¤«¤é´Ý1Ç¯¡Ä¼íÌîÉñ»Òà¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥ß¥Ë¾æá¥¦¥¨¥¢¤¬ÏÃÂê¡Ö¤â¤¦¤Û¤È¤ó¤É¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡Ö¤³¤Î¥á¥¤¥¯¿·Á¯¡×
¡¡ºòÇ¯1·î¤ËWEST.¤Î¶Í»³¾È»Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡¢¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖACCORDIA GOLF¤Î¥´¥ë¥Õ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSHIBAFU¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢¿å¿§¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥ß¥Ë¾æ¥Ü¥È¥à¥¹¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡¼«¿È¤¬¥´¥ë¥Õ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿·Ð°Þ¤äÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿µ»ö¤Î¾Ò²ð¤âÅº¤¨¤é¤ì¡¢¶¥µ»¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¤Æ¤ë!!¤¤Æ¤ë!!¡×¡Ö¤¨¤Ã¡ÄÃ¯⁈¡×¡Ö¤³¤Î¥á¥¤¥¯¿·Á¯¤Ç¤¤ã¤ï¡×¡Ö¤³¤Î¾¼ÏÂÀ¸¤Þ¤ì¤Î½÷¤Î»Ò¤Ï¥Þ¥ê¥ê¥ó¡¦¥â¥ó¥í¡¼¤è¤ê¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¤â¤¦¤Û¤È¤ó¤É¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£