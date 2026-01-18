◇ノルディックスキー・」ジャンプ Ｗ杯（１８日、札幌・大倉山ジャンプ競技場）

男子の個人第１８戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）が行われ、２月にミラノ・コルティナ五輪代表入りを確実にしている新婚の二階堂蓮（日本ビール）は、合計２４８・４点の６位にとどまり、１７日の個人第１７戦に続く表彰台はならなかった。

１回目に１２９メートルを飛び６位につけた。上位を目指した２回目はヒルサイズを越える１３８メートルの大ジャンプを披露したものの、順位は上げられなかった。「２本とも内容は良かったけど、タイミング遅れて距離が伸びなかったことが悔やまれますね。失敗なく終わらせたかったなと」と反省が口をついた。

１３日に結婚した新妻が１７日に続き観戦。個人第１７戦終了後にはジャンプ台で、関係者や仲間とささやかなＷ杯初勝利、結婚のお祝いを行い新たなパワーを得て、国内最終戦に挑んでいた。

１８日の大会が終了し、全日本スキー連盟（ＳＡＪ）が、五輪代表決定の基準日とする１９日前の大会がすべて終了。ジャンプ男子の五輪代表は３枠で、ＳＡＪが定める派遣推薦基準を３人が満たし、二階堂は代表当確となった。「自分の思っていた通りの展開になったので自分としては気軽に臨めるのかな」と初代表にも臆するところはない。

今大会を終え、再び欧州に旅立ち、試合に出続けながら本番に挑んでいく。「金メダルだったりいろんな目標はありますが、自分のやるべきことに集中してオリンピックまでこの状態をキープしつづ、上げられところは上げていきたい。国としてオリンピックは注目されるところ。金メダルを取れたらいいなと思います」と決意を胸に秘め、夢舞台に調整していく。