±À±£¤ìÁûÆ°¤Î»³ËÜÂÀÏºÂåÉ½¡¡ÅÞÆâ¤Î¥´¥¿¥´¥¿¤Ë½é¸ÀµÚ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ìÌÌ¤Ë»ä¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Î»³ËÜÂÀÏºÂåÉ½¤Ï£±£¸Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçÀÐ¹¸»Ò¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬¼çºË¤¹¤ëÀ¯¼£¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¥²¥¹¥È¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¡¢ÅÞÆâ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÁûÆ°¤Ë½é¤á¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤ì¤¤¤ï¤Ç¤Ï¡¢¤è¤À¤«¤ì¤ó»²±¡À¯ºö°Ñ°÷¤¬Î¥ÅÞ¤·¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëË¬Ìä¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿Â¿¥±Ã«Î¼½°±¡µÄ°÷¤¬¼¡´ü½°±¡Áª¤Ç¸øÇ§¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Î¥ÅÞÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£²ò»¶É÷¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»³ËÜ»á¤¬É½ÉñÂæ¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²±Â¬¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯½é¤á¤ÆÉ½ÉñÂæ¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÂçÀÐ»á¤«¤é¡Ö£Ø¤Ç»³ËÜÂÀÏº¥í¥¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÉô¤Ç¡Ø²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤ä¡Ù¡ØÂ¿¥±Ã«ÁûÆ°¤Ë¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤«¡£ÂåÉ½¤Ê¤Î¤Ë¡Ù¡£»³ËÜÂÀÏº¥í¥¹¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë°ì¸À¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤é¤ì¤¿»³ËÜ»á¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖËÜÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²¿¤«ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¢¿Í¤¬½¸¤Þ¤ì¤Ð²¿¤«¤·¤é¥â¥á¤´¤È¤Ïµ¯¤³¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Îã¤ËÏ³¤ì¤º¤ì¤¤¤ï¤Ç¤âÉáÄÌ¤Ë¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö½êÂ°µÄ°÷¤¬²¿¤«¤·¤éÌäÂê¹ÔÆ°¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òµ¯¤³¤·¤¿»þ¤Ë¤É¤¦¤·¤ÆÂåÉ½¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤À¡©¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Éô¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¶¦Æ±ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤ÎÂçÀÐ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¶ûÞ¼¤µ¤ó¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â´´»öÄ¹¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ìÀÕÇ¤¤¢¤ëÎ©¾ì¤ÇÎ©¤Á²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ìÌÌ¤Ë»ä¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°ìÂÎ²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅÞÆâ¤Î¤³¤È¤â¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¡£¤â¤¦Áªµó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡½°±¡Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤¤¡£²¿¤Î¤¿¤á¤ËÁªµó¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£¸¢ÎÏ¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Ë²ò»¶ÁíÁªµó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢º£¤À¤Ã¤¿¤é¾¡¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¡£¤É¤¦¤·¤Æ¸å¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¡££±£²·î¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤¿ÊäÀµÍ½»»¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë°ìÈÖÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂÇ¤Ã¤¿À¯ºö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤À¤¤ÎÃæ¤Î·Êµ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¤ª¤½¤é¤¯½Õ¤´¤í¡£Åú¤¨¹ç¤ï¤»¤·¤¿¸å¤ËÁªµó¤ò¤ä¤Ã¤¿¤éÉé¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£º£¤Ï¤Þ¤À²¿¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡¢´üÂÔÃÍ¡¢»Ù»ýÎ¨¤À¤±¤Ç¾¡Éé¤·¤¿Êý¤¬¾¡¤Æ¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÁªµó¤ò¤¹¤ë¡£¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤í¤È¡£¤ì¤¤¤ï¤Ï¶ÈÌ³ÎÌÅª¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥í¡¼¤Ç¡¢¤Æ¤ó¤ä¤ï¤ó¤ä¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£