¡¡ÆüÍËÆü¤Î¤ªÃë²¼¤¬¤ê¤Ë¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤¬£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¾å°ÌÆþ¤ê¤·¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥¦¥ÞÌ¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬£±£¸Æü¡¢£±£¹Æü¤«¤é¡Ö¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¥¬¥Á¥ã¡×¤Ë¥­¥»¥­¤¬ÅÐ¾ìÍ½Äê¤ÈÈ¯É½¡£Ä¾¸å¤«¤é¡¢¡Ö¥­¥»¥­¥£¡×¤¬½ù¡¹¤Ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò¾å¤²¤¿¡£

¡¡¶¥ÁöÇÏ¤Î¥­¥»¥­¤Ï¡¢£²£°£±£¶Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Íâ£±£·Ç¯¤ÎµÆ²Ö¾Þ¡¦£Ç£±¤ò¾¡Íø¡£¤½¤Î¸å¤â£²£±Ç¯¤Ë£·ºÐ¤Ç°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤Ç£³£³Àï¡Ê£´¾¡¡Ë¡£ÇÏÌ¾¤ÎÍ³Íè¤¬¡Ö´ñÀ×¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¤½¤ÎÁö¤ê¤Ã¤×¤ê¤«¤é¸½Ìò»þÂå¤«¤é°úÂà¸å¤â¿Íµ¤¡£Æ±ÇÏ¤ò°¦¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¥­¥»¥­Ì±¡×¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ºòÇ¯£±£²·î£²£´Æü¤Î¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ñ¤«¥é¥¤¥Ö£Ô£Ö¡×Æâ¤Ç¡¢¿·¥¦¥ÞÌ¼¡Ö¥­¥»¥­¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤â¡Ö¥­¥»¥­¥£¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤³¤Î¡Ö¥­¥»¥­¥£¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢£²£±Ç¯¤ÎµþÅÔÂç¾ÞÅµ¡¦£Ç£²¤Ë¥­¥»¥­¤¬½ÐÁö¤·¤¿ºÝ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ç¼Â¶·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬È¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤Ë£±£±ÈÖÏÈ¤«¤é²Ì´º¤ËÀè¹Ô¤·¤¿¥­¥»¥­¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Ã¡ª¥­¥»¥­¥£¡×¤È¼Â¶·¡£¤½¤Î¸å¡¢£´¥³¡¼¥Ê¡¼¼êÁ°¤«¤é¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¤¿ºÝ¤Ë¤â¡ÖÏÂÅÄÎµÆó¡¢Æ®º²ÃíÆþ¡¢ÊÜ¤¬Èô¤Ö¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬Èô¤Ö¡£ºÇ¸å¤â¡Ö¥­¥»¥­¡×¤òÏ¢È¯¡£·ë²Ì¤ÏÀË¤·¤¯¤â£³Ãå¡Ê¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥«¥Ò¥­¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÆ±ÇÏ´ó¤ê¤Î¼Â¶·¤Ë¡¢¥­¥»¥­Ì±¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÌ¾¼Â¶·¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ºÆ¤Ó¤Î¡Ö¥­¥»¥­¥£¡×¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤Ë£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡¢µþÀ®ÇÕ¤Ë½ÐÁö¤¹¤ëÍ­ÎÏÇÏ¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÉã¤¬¥­¥»¥­¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖµþÀ®ÇÕÍ­¤ë¤·¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤¿¤éÁ´Á³°ã¤Ã¤È¤Ã¤¿¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥­¥»¥­¤¸¤ãÆþ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¥­¥»¥­¥£¤¬¤¤¤ë¤Î¤ª¤â¤í¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥­¥»¥­¥£¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤Æ¤ÆÁð¡×¡Ö¤¨¤Ã¥­¥»¥­¥£¤Ã¤Æ´¶¤¸w¡×¡Ö¥­¥»¥­¥£¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¾Ð¤¦¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥­¥»¥­¥£¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡×¡Ö¤¢¤Ã¥­¥»¥­¥£♡¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô¡¢´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£