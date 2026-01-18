浅野ゆう子（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/18】女優の浅野ゆう子が2026年1月16日、自身のInstagramを更新。新年に訪れた温泉宿で過ごす夫との夫婦ショットを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】65歳ベテラン女優「イケメンでスタイルいい」イケメン夫顔出し

◆浅野ゆう子、念頭恒例旅で夫婦ショット


浅野は「2026年 年頭の恒例は 谷川岳や雪を見ながら露天風呂〜」とつづり、オフショットを複数枚投稿。雪景色を背景にした1枚では、サングラスをかけた夫と寄り添って笑顔を見せる夫婦2ショットを披露している。

また「夫はいよいよ本年の還暦野球が始動するそうです。楽しんで頑張ってねぇ〜」とユーモラスに投稿をしめくくっている。

◆浅野ゆう子の投稿に反響


この投稿には「素敵なご夫婦」「旦那様イケメンでスタイルいい」「ラブラブですね」「憧れの夫婦」「幸せそう」「新年の温泉旅行最高」「美男美女」などの反響が寄せられている。

浅野は、2017年に同世代の一般男性との結婚を発表している。（modelpress編集部）

