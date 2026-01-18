「全国都道府県対抗男子駅伝」（１８日、広島市平和記念公園前発着）

１区で大きく出遅れた長崎は５区終了地点で繰り上げスタートのピンチを迎えたが、５区の黒岩蘭太朗が懸命の走りで回避。一時、中学生の６区戸川心聖が白タスキを準備していたが、黒岩が見えると、白タスキを外し、再び故郷のタスキをつけ一礼した。なんとか繋がり、中継所は拍手に包まれた。走り終えた黒岩も沿道に一礼した。

ＳＮＳでは「白タスキ外したの激アツすぎて泣いちゃった！」、「グッときた」と、反響の声が上がっていた。

その後、戸川も懸命な走りでアンカー７区の守屋和希にタスキをつないだ。

長崎は高校生区間の１区（７キロ）でトラブルがあった。内田涼太（鎮西学院）が足を引きずるような形で大きく遅れた。

それでも執念の走りをみせ、先頭集団が２区の中学生区間（３キロ）を終え、３区の社会人・大学生区間（８・５キロ）へのタスキリレーが始まったところで、なんとか２区の中継所に辿り着き、倒れ込みながら２区の隈本虎次郎にタスキを繫いだ。中継所は拍手に包まれた。

トップとは８分３９秒差。異例の“１区間”差という展開となった。内田はその場で倒れ込み、動けず。関係者に抱えられて引き揚げた。