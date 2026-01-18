プロ野球・ロッテの立松由宇選手、茨木佑太投手、谷村剛選手が18日、千葉市内で行われた「千葉市ホームタウン少年野球教室」に参加しました。

約2時間にわたり行われた野球教室で、3選手は地元・千葉の野球チームに所属する小学5年生約90名を指導しました。立松選手は打撃指導、茨木選手は投球指導、谷村選手は守備指導を担当。最後には記念撮影も行うなど、子どもたちと交流を深めました。

千葉出身の立松選手は球団を通じ、「地元の子どもたちと一緒に野球ができたことをとてもうれしく思います。(中略)今回の経験が、これから野球を続けていく中で、少しでもみんなの力になってくれたらうれしいです」とコメントしています。

▽参加選手コメント

【立松由宇選手】

千葉県出身として、地元の子どもたちと一緒に野球ができたことをとてもうれしく思います。子どもたちには、打つことの楽しさやチャレンジする気持ちを大切に伝えました。今回の経験が、これから野球を続けていく中で、少しでもみんなの力になってくれたらうれしいです。個人的には、昨年股関節の手術を受け、現在もリハビリの段階ではありますが、早く復帰し、今日参加してくれた子どもたちに活躍する姿を見せたいと思います。

【茨木佑太投手】

今日は短い時間ではありましたが、投げることの楽しさや基礎の大切さを伝えられたと思います。子どもたちが真剣な表情で話を聞いてくれたのが印象的でした。子どもたちと触れ合ってたくさんの元気をもらいました。

【谷村剛選手】守備練習は地味に見えるかもしれませんが、チームを支えるとても大事なプレーです。これからも、毎日少しずつでもいいので練習を重ねてくれたらうれしいです。僕自身も、早く支配下登録選手になれるよう頑張りたいと思います。