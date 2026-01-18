元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが、自身のインスタグラムを更新。白いオフショルダートップスを着用した室内でのセルフィー2枚を投稿しました。

【写真を見る】【辻希美・長女】希空 黒いハート絵文字だけを添えて…最新オフショットを公開 白いオフショルダーのトップス姿

投稿には黒いハートの絵文字「♥♥」のみが添えられ、シンプルながらも彼女の素のままの表情が印象的な内容となっています。







1枚目の写真では、希空さんが頬に手を当て、ややうつむき加減にカメラを見つめています。艶やかな黒髪と白いトップスのコントラストが印象的で、淡い切なさを感じさせる表情が彼女の自然な魅力を引き立てています。

2枚目の写真では、カメラをまっすぐに見つめる希空さんの姿が捉えられています。肩を露出させたオフショルダートップスを着こなし、落ち着いた大人の表情が印象的です。







室内の暖かな照明の中で撮影された2枚のセルフィーからは、リラックスした素顔の魅力が伝わってきます。



希空さんのWEB上での注目は大きく、インスタグラムのアカウントは、1月18日・14時00分現在、フォロワーが114.7万人。

YouTube「希空ちゃんネル」は、登録者数が68.5万人に達しています。



【担当：芸能情報ステーション】