タレント・熊田曜子（４３）が１８日放送のＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」（日曜・午後１時）に出演した。

芸能界に生き残るための策として、グラビア仲間と「大物司会者攻略会議」をしていたと明かした熊田。

「グラビアのみんなで集まって、このＭＣの方はどういう方だったの？って情報交換をしてたんですけど」と話し、「コンビニに行ったらバーっと（並んでる雑誌の）表紙飾ってる方ばっかりなんですけど、ほしのあきちゃん、若槻千夏ちゃん、安めぐみちゃんとか」とメンバーを説明した。

熊田が「やっぱりさんまさんは谷間お好きですし」というと、明石家さんまは苦笑。熊田は「あと話が何もないときに目を合わせたらダメだよとか。うんうんって大きくうなづくと、どうや？とか、たとえば？って言われるので」とさんまの“攻略法”について語った。

さらに、みのもんたさんについては「本番中じゃなくて本番の前にテンション上げて頂くのがお仕事だと思ってるので、前室とかの会話でテンション上げて眠くならないように」、タモリに対しては「福岡出身だといい。ちょっと九州寄りにする」と話していた。