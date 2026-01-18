単勝オッズが１・３倍の１番人気に支持されていた断然の実績馬が馬券圏外となり、ＳＮＳでは悲鳴が上がっている。１８日に行われた中山７Ｒ・４歳上２勝クラス（中山競馬場・芝２２００メートル）は、単勝１・３倍の１番人気のレッドバンデ（牡４歳、美浦・大竹正博厩舎、父キズナ）が５着に敗れる波乱の決着。５番人気のフォリーウスが１馬身差で勝利を飾った。勝ち時計は２分１４秒５（良）。

１２番枠から中団につけたレッドバンデは３コーナー過ぎに外から進出。直線で外から伸びてきたが、１０００メートル通過が１分４秒２の超スローペースではなかなか前がとまらず、５着に食い込むのが精いっぱいだった。

同馬は昨年の青葉賞で０秒１差の４着に好走。ダービー出走の権利は取れなかったが、秋はセントライト記念３着で菊花賞へ。大外枠から０秒５差の５着に健闘した。今回はそれ以来、３か月ぶりの実戦で馬体重は１２キロ増。休み明けの影響があったのかもしれない。

１番人気の敗戦にＳＮＳでは「今回は太め仕上げとか」「鉄板鉄板言われてたが…」「ホンマに萎えてます」「競馬ってこうなんだよなって」「さっぱりやな」「まさか飛ぶとは」「買わなくて助かったぁ」「ここで足踏みは痛い」「飛んでスタジオの雰囲気がお通夜になっている」「過剰人気っぷりには震えたわ」「流石に馬券内には来ないと」「配当を荒らしました！」「ぶっ飛んだことで複勝が跳ねている」「飛ぶんかい」「叩き良化型なんかな」「１倍台はヤバすぎる」などのコメントがあがっている。