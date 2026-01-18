◇ノルディックスキー・ジャンプ Ｗ杯（１８日、札幌・大倉山ジャンプ競技場）

男子の個人第１８戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）が行われ、エースの小林陵侑（チームＲＯＹ）は、合計２７４・２で２位に入り、地元開催で表彰台に立った。

１回目に１３６・５メートルを飛び２位。逆転を狙った２回目は１３８・５メートルと飛距離を伸ばしたものの、ドメン・プレブツ（スロベニア）には届かなかった。

１７日の個人第１７戦は２位に中村直幹（フライングラボラトリー）、３位に二階堂蓮（日本ビール）のチームメートが表彰台に立つなど、日本チームの勢いが止まらない。１７日の大会後、「（負けてられない？）もちろん、もちろん」と闘志を燃やし、この日は日本勢トップと貫禄を見せた。

１８日の大会が終了し、全日本スキー連盟（ＳＡＪ）が、五輪代表決定の基準日とする１９日前の大会がすべて終了。ジャンプ男子の五輪代表は３枠で、ＳＡＪが定める派遣推薦基準を３人が満たし、二階堂は代表当確となった。正式な五輪代表発表は１９日以降になる。

２０日には再び欧州遠征に出発する。「ワクワクしてきた。いいジャンプをしたい」と五輪へ、ここから上昇していく。