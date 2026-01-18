アインシュタイン河井ゆずる（45）が17日放送のTBS系「人生最高レストラン」（午後11時30分）に出演。ゲスト出演した元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）に“クレーム”をつけた。

河井は「これクレームなんですけど、フリーになられてすぐに”好きなタイプは？”みたいな話になるじゃないですか。そのときに隠れみのみたいに僕の名前を出す。絶対に僕じゃないはずなんです。ミュージシャンであり、サッカー選手とかであるはずなんです。でも本音を言えないから安パイを盾に…」と名前を出した森について語った。

森は「言いました？言ってたんですね、きっと」と苦笑いした。

河井は「僕も知らないですけど、言ったことがネットニュースになったりとか」と経験を語った。

森は「言ってますねそれは」と話し、河井は「言ったことも覚えてないという…」とつっこんだ。

森は「フリーになって、すぐぐらいに3、4回連続でご一緒して、それまでは芸人さんとの関わりってなかなかなくって、結構最初の段階から（河井から）『香澄ちゃんまた一緒になったね』って」と声をかけられたことを明かした。

島崎和歌子は「“香澄ちゃん”って呼んでんの？」と聞かれ、河井は「いやでも、まあ」とはぐらかした。

加藤浩次から「何回目ぐらいで“香澄ちゃん”って呼ばれたの？」と聞くと、森は「2回目」と答えた。

加藤と島崎は「早っ！」と声を上げ、加藤は「お前行ってんな。行こうとしてんな」と河井を追及した。河井は「好きやったんかな」とボケて、加藤から「お前一番もってかれてんじゃねえか」とつっこまれた。

森は「タイプの芸人さんいますかって言われて、河井さんしか出てこなくて。他に（関わりが）ないから」と答えた。