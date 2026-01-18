JALUXは、広島東洋カープと連携しオリジナルバッグ3商品を販売している。

いずれの商品ともJAL客室乗務員のアイデアを取り入れた設計とした。「JALオリジナル カンフーバットが入るスリングバッグ」（11,000円）は、メガホンやカンフーバットを収める縦長ポケットと内側の小物用ポケットを備え、肩に掛けたまま開閉できる構造とした。「JALオリジナル トラベル圧縮オーガナイザー」（Sサイズ2,530円、Mサイズ2,860円）は、ユニフォームやタオルなどの衣類をファスナーで圧縮して収納できるバッグで、赤色の本体にパイロット姿のカープ坊やをあしらった。

「JALオリジナル トラベルボストンバッグ」（14,980円）は、客室乗務員が企画した3Way仕様のボストンバッグをコラボカラーにした商品。肩掛け、ななめ掛け、スーツケースのハンドルに通すキャリーオンの3通りで使える構造とし、機内持ち込み対応サイズのスーツケースに合わせた大きさとした。裏地にカープのチームカラーの赤を採用し、前面にJALとカープのコラボロゴを入れた専用ビスネームを付ける。

各商品は150点ずつで数量限定。販売場所はJALショッピングJAL Mall店のウェブサイト。価格はいずれも税込。