何のためのハイプレス？「得点数を増やしたいから」。横浜FCは矢印をより前に。須藤監督は徹底してこだわる「行くという前提でポジションを取らないと」
人数とスペースを制限したゲーム形式のメニューで、ハイプレスをかけた室井彗佑が敵のパスに素早く反応。そのままダイレクトでミニゴールに流し込む。須藤大輔監督が「そうそう！ それがやりたいこと！」と声をかける。
高い位置から積極的に奪いに行く。それは今季の横浜FCで１つのテーマになる。プレスのかけ方で、指揮官は身体の向きやアクションのタイミング、味方との距離などを細かく指導していた。
「ハイプレスでは、一人でも間違った方向から行ってしまったり、遅れたりすると、すべて水の泡になってしまうのでね。そこはこだわらないといけない」
では、何のためにハイプレスを強調するのか。「守備のためじゃなくて、得点数を増やしたいから」だ。
昨季のJ１で横浜FCの総得点は、ワースト２位の27。いかにゴールを奪うか、得点力を上げるかは最重要課題でもある。
「強固な自陣での守備、そこからカウンターというのは代名詞」。須藤監督は横浜FCのストロングポイントを踏まえたうえで、「（前からのプレスに）行ける時に行かないのかといったら、行ったほうが得点数は絶対に増える」と考えている。
「守る時と行く時のメリハリをつけるためには、行くという前提でポジションを取らないと行けなくなる。まずはそこを植え付けたいなと思っています」
敵陣でより勢いを持って、連動したボール奪取を試みる。そのために「１メートルとか50センチとかの立ち位置」で妥協しない。
ディテールを突き詰めるアプローチは、攻撃面の構築でも変わらない。「細部にこだわらないと、ビルドアップからミドルサード、アタッキングサードに入るサッカーはできない。そこはちょっと時間がかかるかな」と想定。「キャンプ中のトレーニングマッチで、そこもボタンをかけ合わせていきたい」と力をこめた。
取材・文●広島由寛（サッカーダイジェストWeb編集部）
