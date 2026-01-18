講談師の神田伯山が１７日、Ｘを更新。「２年前も鳴った同じ場所」で再び独演会中に携帯が鳴ったといい、無念さをにじませた。

伯山は「２年前も鳴った同じ場所。大阪羽曳野市独演会で高座中にまた携帯が鳴る」と、独演会の最中に、しかも２年前にも鳴った会場で再び携帯が鳴ったとつづった。

「どんなにスタッフさんや前座が注意しても鳴る。他のお客様に申し訳ない」と無念さをにじませ「演者とお客様が作り上げるものである事を理解して頂きたい」と観客に訴えた。

「ほとんどの人はマナーよく聞いて頂いた。残念だ。感想が携帯の事だけになるのも無念」と残念がっていた。

聞きに行っていたと思われるファンからも「入場前に携帯を職員に見せて電源オフ確認されてましたが、お仲入りで電源を入れられたようで、超クライマックスで『あれ誰だ』になりました。皆様は聞かないふりで祈る異様に聞いてました。伯山さんもそのまま続けて頂き、感謝申し上げます」「携帯が鳴ることを毎回指摘するのは。指摘する方も辛いことでしょう」「２年前も行きました。どの会も毎回いいトコで鳴るのが本当に不思議です」などのコメントが寄せられていた。