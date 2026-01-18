61歳・山口智子、“美の秘けつ”聞かれ「パンチ力のある」一言 効果は「爪が一番表れる」とも 今夜『初耳学』見どころ
俳優の山口智子（61）が、きょう18日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：25〜11：19）に出演する。番組公式インスタグラムでは予告動画が公開され、山口が美の秘けつを明かしている。
【動画】山口智子、“美の秘けつ”聞かれ「パンチ力のある」一言
林修は「一番効果がある美容法は旅。なかなかパンチ力のある言葉ですね」と紹介。対して、山口は「やっぱり自分の一番好きと思える道、それが私にとっては旅なんですけど。旅は素晴らしい出会いの場であり、学びの場なので」としみじみ。「旅から帰ると本当、爪とか生まれ変わってますよね。爪が一番表れる」と表現する。
林は「おっしゃるように、中身を充実させた人のほうが年をとると輝きを増すなと、それは思います」と同意。山口は「頑張りというより、楽しみが生きるエネルギーになり、肌を活性化し…という。楽しい、幸せ、おいしいー！って思うことって、細胞を生まれ変われ生まれ変われ、頑張れ頑張れって、指示だししているような感じですよね」と語っている。
【出演者】
MC：林修、大政絢
スタジオゲスト：中島健人、澤部佑、小杉竜一、赤ペン瀧川、安斉星来
VTR出演：山口智子、水原希子
