¡¡¡ÖÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³ÃË»Ò±ØÅÁ¡×¡Ê£±£¸Æü¡¢¹Åç»ÔÊ¿ÏÂµÇ°¸ø±àÁ°È¯Ãå¡Ë
¡¡º£Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë£²ÅÙÌÜ¤Î£³Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀÄ³ØÂç¡¦¸¶¿¸´ÆÆÄ¤¬£Ò£Ã£Ã¥é¥¸¥ª¤Î¼Â¶·Ãæ·Ñ¤Ë¥²¥¹¥È²òÀâ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÀË¤·¤ß¤Ê¤¯±ØÅÁ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ç¡Ö±ØÅÁÎÏ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¸ì¤Ã¤¿¸¶´ÆÆÄ¡£¸Ä¿Í¥¿¥¤¥à¤Î¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥¿¥¹¥¡×¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç³ÆÁª¼ê¤¬¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤¿Áö¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÎÏÀâ¡£¡Ö¤É¤ì¤À¤±¥Á¡¼¥àÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦Ãå´ãÅÀ¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£µ¶è¤ËÆþ¤ë¤È¡Ö½¸ÃÄÁö¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÁª¼ê¤â¤¤¤ì¤ÐÃ±ÆÈÁö¤Ç¤â¤¤¤±¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤âÃ±ÆÈ¤ÇÁö¤ì¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¡¢¶è´ÖÊ¬¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¶è´ÖÇÛÃÖ¤ÎºÓÇÛÈëÏÃ¤òÈäÏª¡£¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤Ç¤â¡Ö£±°Ì¤È£²°Ì¤¬Î¥¤ì¤ë¤È¡¢ÀèÆ¬¤¬ÍÍø¡£Ãæ·Ñ¼Ö¤¬É÷¤è¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¥«¥á¥é¤¬±Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÊÑ¤ÊÁö¤ê¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö´í¸±¿å°è¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£±Ê¬°Ê¾åÎ¥¤ì¤ë¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤ëµ¤ÎÏ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¡£µÕ¤Ë£³£°ÉÃÄøÅÙ¤À¤ÈÄÉ¤¦µ¤ÎÏ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È²òÀâ¡£¡Ö¥¢¥ó¥«¡¼¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤â¤Ã¤È°ú¤Î¥¤·¤Æ¤¤Æ¤è¡Á¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£½¸ÃÄ¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎ¥¤·¤Æ¤¤Æ¤è¤È¤¤¤¦¿´¶¤À¤È»×¤¦¡×¤È¥é¥ó¥Ê¡¼¿´Íý¤âÅª³Î¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¹õÅÄÄ«Æü¤¬°Â·ÝÏ©¤Ë¾º¤ë¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿È¢º¬£Ö»Ø´ø´±¡££³¶è¤Ç¹õÅÄÄ«Æü¤¬²÷Áö¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÅÐ¤ê¤¬¶¯¤¤¡£»Ä¤ê£²¥¥í¡¢¤½¤³¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ç£³°Ì¤ËÉâ¾å¤¹¤ë·ãÁö¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¸¶´ÆÆÄ¤Î²òÀâ¤¬½¨°ï¡×¡Ö¥é¥¸¥ªÃæ·Ñ¡¢²òÀâ¤Î¸¶´ÆÆÄ¤¬¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤«¤éÀä¹¥Ä´¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ï£Î£È£Ë¤Ç²»À¼¤Ï¥é¥¸¥ª¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¸¶´ÆÆÄ¥·¥ç¡¼¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£