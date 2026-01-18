歌手和田アキ子（75）が18日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。冒頭でいきなりおわびを述べた。

スタジオに登場した和田は「どうもこんにちは」と笑顔で手を振りながら、「オープニングから申し訳ないんですけど…」と話し始めた。大きな拍手がやまない中、峰竜太（73）が「今ね、アッコさんが、のどの…」とフォロー。スタジオが静まると、和田が続いて「すみません、あのね、（番組終了の）3月まで病気とかけがはなしで、万全で臨みたかったんですけど。どこでどうなったか分からないんですけど、かぜで声をやられてしまいまして。ちょっとお聞き苦しいところがありますけど、テレビをご覧の皆さんもすみません。全力で楽しく明るくお送りしたいと思います。よろしくお願いします」と話した。

前日17日も、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に出演し、番組冒頭で不調をおわびしていた。この日のエンディングでは「お聞き苦しい声で申し訳ございませんでした」と頭を下げ、「来週はちゃんと治して。病院にも行っておりますから」。そして「あ〜」と高音の発声をしてみせた。「皆さんも朝晩の温度差が激しいですからご自愛くざたい」と再び一礼した。