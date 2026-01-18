伊藤英明、人気俳優の運転手していた過去 旧芸名も明かす
【モデルプレス＝2026/01/18】俳優の伊藤英明が、17日放送のMBSバラエティー番組『ごぶごぶ』（毎週土曜14時〜）に出演。過去に人気俳優の運転手をしていたことを明かした。
【写真】伊藤英明が運転手していた大物俳優
この日のトークでは、伊藤が上京後最初に入った事務所に俳優の石黒賢も所属していたことから「石黒賢さんの運転手をやらせてもらっていた」と告白。その後、個人事務所に移籍すると「阿部純大」という芸名で活動していた時期もあったと明かした。
また「最初の事務所は給料が7万円だったんです。でも、当時中野新橋に住んでいたマンションが（家賃）5万５千円で」と当時の金銭事情もぶっちゃけ。散々親に迷惑をかけていた伊藤は仕送りを頼めず、事務所を辞めて2年程解体工事の仕事で生計を立てていたという。そして「ある時先輩に連れられて焼肉屋に並んでいたら、スカウトされたんです。22歳の時」と話し「伊藤英明」として芸能活動が始まったことを振り返った。（modelpress編集部）
情報：MBS
【Not Sponsored 記事】
