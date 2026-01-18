◆テニス ▽全豪オープンテニス第１日（１８日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）

【メルボルン（オーストラリア）１８日＝吉松忠弘】４大大会予選に６度目の挑戦で、初めて本戦入りした世界ランキング１４０位の坂詰姫野（橋本総業）が１時間２２分で完敗した。同８５位のキャサリン・マクナリー（米国）に３−６、１−６のストレート負けを喫した。

試合後、坂詰は明らかに経験不足を嘆いていた。これまでの主戦場はツアー下部大会。トップ選手は出場しないため、トップ１００と対戦経験があまりない。「トップ１００と戦う経験が、そもそも少ない。簡単に（点を）くれない」。昨年１年間で坂詰は７０試合戦ったが、その内、トップ１００との対戦は３回しかなかった。

突き抜けるために、リスクを負うこともあまりなかった。「ミスしても、無理にでも攻撃力を上げたりとか、そういうプレイは今まであまりしなかった」主戦場がツアー下部大会だったため「そこまでする必要もなかった」というのが、正直なところだろう。

しかし、４大大会に初めて出場し、次のレベルに上がる機会が訪れた。「（４大大会）本戦の舞台で普通にスタートできる。そういうビジョンがしっかり見えた」。そのためにも、まずは自らがトップ１００入りすることが、次のステップとなる。