◆サッカー▽練習試合 藤枝４（１―０、３―０、０―２）２いわき（１８日、鹿児島・桷志田多目的広場）＝３０分×３本

Ｊ２藤枝は１８日、鹿児島県の桷志田（かくいだ）多目的広場でＪ２いわきとトレーニングマッチ（３０分×３本）を行い、４―２で勝利。今季から就任した元日本代表の槙野智章監督にとって、Ｊクラブでの初勝利となった。

いわきは２月８日に初戦を迎える明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグで同グループに入る相手。１本目は１―０で、ＤＦ中川創がＣＫの流れから先制点を挙げた。２本目は３―０と突き放し、ＦＷ矢村健が２得点。ＭＦ金子翔太もゴールを決めた。３本目は０―２と失点したものの、試合全体で主導権を握った。

キャンプ２日目の１７日に行われた今季初実戦のＪ１福岡戦（宮崎・生目の杜運動公園）では３―６で敗れていたが、槙野監督は「結果は置いておいて、チームが目指しているところにどれだけ近づけているかが大事。前日に出た課題に対して、攻守ともに非常に変わった姿を見せてくれた。たった１日でもこれだけ大きな変化があることを考えると、今後がとても楽しみ」と喜んだ。