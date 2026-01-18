18日午後、新党「中道改革連合」を立ち上げた立憲民主党の野田佳彦代表と公明党の斉藤鉄夫代表は「ABEMA的ニュースショー」に出演後、新党に参加する議員について「排除の論理ではなく、包摂の論理でプロセスを進める」と話した。

【映像】立憲・野田代表のコメント

記者が「希望の党の時『排除の論理』があった」「原発再稼働容認、平和安全法制は憲法違反ではない、この2つを認められない議員は参加・公認できないのか」と質問。

立憲・野田代表は「あした（19日）綱領と基本政策を発表いたします。そこに原発についてと平和安全法制についての記述を当然入れます。それをご覧いただいて賛同して、新党に入ってきていただけるかどうか、判断をいただきたいと思う。最初からどなたかを排除するという考え方は持っていないし、誰かを入れないための考え方ではなくて、多くの人に納得してもらえるような文章を編み出そうと最後の詰めを行っていると思うので、排除の論理はとりません。私は排除された記憶があるので、それだけはやっちゃいけないと思う。むしろ包摂の論理です。多くの人たちに関心を持って、ぜひ中道の動きに入ってきたいと思っている人たちが納得して入っていただけるように、包摂の論理でこれからプロセスを進めていきたい」と述べた。

続けて公明・斉藤代表は「基本的な中道の考え方、それを具体化した政策を掲げ、それに賛同する方に集ってきていただく。平和安全法制については合憲であると、公明党として前から申し上げてきた。原発再稼働、安定的なエネルギー供給という意味でこれを認める、というところが政策に入ってくると思うが、それに賛同する方に入ってきていただく。最初からどなたかを排除するという論理はとりません」と話した。＜ABEMA NEWS＞