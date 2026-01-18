太平洋戦争中に日本全土を襲った空襲では、少なくとも40万人以上の民間人が亡くなり、30万人が負傷した。その多くは、銃後を守る女性や子供、高齢者だった。

【映像】空襲被害でちぎれてしまった足（実際の映像）

戦争終結後、国は旧軍人・軍属や遺族に60兆円に上る補償をする一方、空襲で被害を受けた民間人には何の手立ても講じてこなかった。

空襲で障害を負ったり、親を失い孤児になった被害者は戦後、空襲被害への補償を求め続けてきたが、国は「戦争被害は国民が等しく受忍すべきもの」という考え方を盾に拒み続け、80年が経つ。被害者に時間が残されていない中、今年こそ国は動くのか。闘い続ける被害者たちを追った。

■背中に刺さった爆弾の破片、ちぎれた足…癒えない“心身の傷”

2025年6月、静岡県浜松市で戦災慰霊祭が開かれた。浜松大空襲で九死に一生を得た木津正男さん（98）は、慰霊祭の後、当時被害にあった場所に案内してくれた。18歳だった木津さんは、軍の仕事を請け負う技師だったため出征を免れた。住民の避難を誘導し、家に帰って来た時だった。

「電話のところに鉄兜（てつかぶと）と書類のカバンが置いてあって。そこへ手を伸ばした時、ナパーム弾（焼夷弾）がうしろ落っこって飛ばされて。それで気絶しちゃったわけ。手が薪のように燃えていて、性（気）が付いたの」（木津さん、以下同）

他の家族は無事だったが、木津さんの姿は一変していた。「父と母と姉が俺の名前を呼んだけど、真っ黒い人間が3人か4人並んでいると分からないんだ、俺が。真っ黒い人間で。それで親が『正男、正男』って呼ぶもんで。声が出ないの。『うーうー』って言っていて、それで分かった。親が自分の子を分からんのですよ。真っ黒焦げで」。

その後、5カ月もの間、木津さんは生死をさまよった。「うちの子どもは、もう60歳過ぎているけど、私の体は見たことない。見せないね。かわいそうで。だからお風呂も一緒に入ったことがない。肩甲骨の下にまだ弾が入っている」。背中に刺さった爆弾の破片は、手術でも取り出せなかった。

その痛みを抱えながら、補償を求めて議員事務所を回った。「名刺持って『先生へ』ってやったら『先生は今お留守です』って。『事務長おりますか』って言ったら『おりません』って。いても『いない』って言う。大臣の事務所へ行くと会って話せるっていうのはね、20件回って1件あるかそこら。全部断られた」。

戦後、国は旧軍人や遺族に、総額60兆円に上る補償をしている。一方で、民間人には補償はなく、広島・長崎の被爆者などに給付金を出しているだけで、空襲被害者には何もしていない。

安野輝子さん（86）は鹿児島県川内市で空襲に遭い、左足を切断した。当時6歳だった。「弟2人といとこと遊んでいて。空襲警報がすごいなり響きますよ。『ウウー』っていう。急いで部屋へ入って、部屋の真ん中にある防空壕にたどり着くまでに、光とも音とも分からないようなんで、気を失くしたみたい。その時にもう足はちぎれていた。ちぎれて横にあったみたい」（安野さん、以下同）

病院では治療らしい治療も受けられなかったという。「トカゲの尻尾が切れても生えてくるように、私の足も生えてくると思っていたから平気やった。だけどいつまで経っても生えてこないし。竹の松葉杖に滑ったり転んだりしながら慣れて、それで小学校は行きました。中学校は遠くて行けなかった。だから私、（学歴は）小学校卒業、小卒……」。

子どものころの写真は、下半身を自分で真っ黒に塗った。「足のない姿を見られたくないために塗ったんやなと思うんですよ。ほとんどこの頃の写真を見ると塗ってますね」。

戦後、家族と移り住んだ大阪で、世間は自分たちをどう見ているのかを知ることになる。「階段、帰りなんか荷物が多い時は手すりを持って上がったりするでしょう。『持ってあげるよ』って言って来てくれる親切な人はいるんやけど。『どうしたん』って言うと、その時に『空襲で』『戦争で』とか言うたら、『ああそう。じゃあもらってるね』ってこんなやな。みんなそう」。

サンフランシスコ講和条約で、日本は連合国に賠償を求める権利を放棄している。「何回も街頭宣伝して。そうしたらいつも来るおっちゃんに『それはアメリカに言え』とか言われて。アメリカに言うてもダメなんや、日本はもう『アメリカに請求せん』って言ってるんやから」。

■「受忍論」という厚い壁と放置されてきた傷跡

戦勝国はもちろん、敗戦国のドイツやイタリアも民間被害者に補償を行っている。日本ではこれまで救済法案が14回提出されたが、いずれも廃案になった。なぜ補償されないのか。旧軍人の戦後補償を担ってきた厚生労働省は「空襲被害者の補償は所管外のためお答えできない」としている。

戦後補償に詳しい京都大学の直野章子教授はその理由をこう答える。「一つの大きなロジックが『戦争被害受忍論』。戦争という国家の非常事態においては、何らかの被害を受けたとしても、みんな等しく我慢しなければならない。よって、国にはその被害を補償する法的義務はないという考え」。

国の諮問機関は1984年、受忍論を背景に「国が行う措置はない」という答申を出した。以降この方針を崩していないのだ。

「被害の実態として国民がみんな同じ被害を受けたわけではない。それを一緒くたに『みんな我慢しなさい』と言ったら、より被害が甚大な人がより我慢しなければいけない。戦争被害者として全てを失って、その後もずっと戦争の傷跡を背負い続けさせられた人たちを、ずっと放置してきた日本って何なのか」（直野教授）

空襲を経験した人は少なくなった。それでも一部の自治体を除き、救済はないまま。年齢を重ね、東京へ行くことも難しくなった木津さんは、浜松大空襲の体験をつづった手紙を天皇陛下や総理大臣に送っている。「コピーじゃね、あれだと思ってね。自分でみんな書いたんだ。手がくたびれちゃってね」。

「小さなバクダンの破片が私の背中にもう80年も同居している これが時々アバレル とても辛い時が今も来る 大変です 苦しみ解ってください もう80年もですよ」（木津さんの手紙より）

木津さんは「『金を送ろう』じゃなくて、『大変でしたね』の一言が欲しくて。総理でもどこでもいいで。誰かがそういう手紙を送るのを待っていたけど、ついに来ないけどね」と語り、後遺症で痛む右手で書いた手紙を今年も送った。

■「殺された両親たちの代弁者に」3歳で戦災孤児になった女性の闘い

2007年、東京大空襲の被害者や遺族が国に補償を求めて提訴した。原告の一人、吉田由美子さん（84）は、家族との別れを話してくれた。

「空襲の日は別行動をとってるわけ。私はおじいちゃんおばあちゃんと迎えに来たおばさんとの4人で小松川方面に逃げたそうです。それで助かったわけ。みんな助かったわけ。だけど家族3人は、両親と生まれたばっかりの妹は一緒に逃げたわけですよ。どっちに逃げたかも別行動ですから分かりませんけれども、亡くなった。だからどういうふうに逃げたのか、どうやって死んでいったのかも分からない」（吉田さん、以下同）

両親と妹を亡くした吉田さんは3歳で戦災孤児になった。「親たちのことが非常に可哀想と思ったんです。子どもながらにね。死んだなんて生っちょろいことじゃなくてね、殺されたわけでしょ。そしたら何か言いたいことも言えない。私はこうやって生きているだけね、口がきけてしゃべれる。だからお父さんお母さんたちの代弁者になってやろうって、そう思った」。

終戦後、親戚に引き取られたが、「お手伝い」としてだった。「愛情がないってことは、何をしても許せないのよね。うまく仕事なんかできなかったら、『いいよ』っていう、そんなのはなくて。『何にも役に立たない』って、『お前なんか引き取りたくなかったよ』って言うのは二の句でね」。

18歳で家を出るまでそんな生活が続いた。家族の遺骨は今も見つかっていない。「お父さんお母さんを殺してしまって悪かったねって、寂しい思いしたねって。それだけでもいいじゃないですか。私たち救われますよ。私たちの本当の戦後って言われるのは、私たちはまだ迎えていませんって。それが本音ですね」。

吉田さんたちの訴えは2013年に退けられた。ただ、「立法を通して解決すべき」との判決を受け、2015年に超党派の国会議員連盟が発足した。そして10年が経った2025年、障害を負った人に50万円を支払うという内容の救済法案をまとめた。

東京大空襲で母と弟を亡くした、被害者団体の事務局長・河合節子さん（86）は「私たちとしてはもちろんそれで十分だとは言いませんけれども、戦後80年も経ってしまった中に空襲に対する国の態度が示されたような法律って、一本もないんです。戦争を起こしたのは国なのだから、それによってこういう深刻な被害が、こんなにも長く続いているということをきちんと国は認めてほしいと思います」と語る。

成立しやすいよう対象を絞ったため、吉田さんのような孤児は含まれていない。吉田さんは「スリムにしてるんですよ、補償の事も。先生方のどなたでもいい、1人でもいい。気付いて『今障害の人だけになってるけれど、そうではないでしょう』って。『やっぱり国として考えてあげましょうよ』って大きな声で、石破さんにでも呼び掛けてくれる先生が1人でもいてくれるといいなって」と語る。

超党派の議連は、終戦の日までの法案成立を目指した。2025年3月、国民民主党の舟山康江参院議員は「戦後80年という節目の今年こそ空襲被害者の救済に乗り出して、この問題に決着をつけるべきだと考えている」と述べ、石破総理（当時）も「この80年という節目においては、行政が何ができるかということは、よく考えて対応してまいりたい」と応じた。

法案にすべての野党が賛成の意思を示したが、与党内の意見がまとまらず、6月の通常国会への提出は見送られた。超党派議連（自民）の平沢勝栄会長は「前に進めることができなかったわけで、大変に申し訳なく、心からおわび申し上げたい」と謝罪した。

なぜ前に進めなかったのか。平沢会長は自民党内に“壁”があると漏らした。「 (空襲被害者の補償を)やることによって、どれだけ大きな騒ぎになるか分からない。せっかく今眠っているのに、わざわざ起こすことないじゃないかと。反対している人が、この問題に深く関わっていて、非常に影響力がある人だった場合には、なかなかそれを通すということは難しくなってきちゃうんですね」。

2025年8月、被害者の団体は会合を開いた。吉田さんは「秋の臨時国会をラストチャンスにしたいです。いや、ラストチャンスにしなくてはいけません。政治が良い結果を出してくれる日が、きっと来ると信じて、諦めずに待っています」とスピーチした。終了後、「ここまで待たされて、何度待ったことか。このまま『また』って言ったらやる気ないよ。もう疲れている『もういいわぁ』みたいになる。だから期待に期待して『待ちます』って言うしかない」と語った。

かつて空襲を受けた街にその爪痕を感じさせるものはない。しかし、被害者が受けた体と心の傷は癒えないまま。

木津さんが送った手紙に今年も返事は届いていない。「きょう終戦記念日だもんでね。俺も闘いたくない、こういうのとは。戦争したくないけど。でもこれだけの体でね、まだ生きているってことは『もうちっと書き残せ』って言われているのかなと思って。あの世から」。

左足を失った安野さんは「『今までほったらかしていたけど救済するよ』とかいうこともないしね。今までと一緒やもんね。節目って言われても。80年生きてきたんやなという思いと、80年ほったらかされてきたんだなという思いがある」と胸中を明かした。

戦後80年の今年中に成立を目指した救済法案は、秋の臨時国会でも提出が見送られ、成立しなかった。

終わりの見えない闘い。空襲被害者の「戦後」はいつ訪れるのだろうか──。

（静岡朝日テレビ制作 テレメンタリー『シリーズ戦後80年 終戦なお遠く〜受忍論が阻む戦後補償〜』より）