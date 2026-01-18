樋口日奈、美脚際立つミニスカオフショット「スタイル良すぎ」「どの角度も美しい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/18】元乃木坂46の樋口日奈が1月17日、自身のInstagramを更新。自身の生誕記念グッズ撮影中のオフショットを動画で公開し、反響を呼んでいる。
【写真】27歳元乃木坂「どの角度も美しすぎる」ミニスカオフショット
樋口は2026年の卓上カレンダーや生誕記念グッズの受付期間が2月1日までであることをメンションするとともに「マネージャーさんカメラ カレンダー、グッズオフショット」とつづり、撮影中の様子を動画で投稿。透け感のあるトップスにミニ丈のボトムというコーディネートで、スラリと美しい脚がのぞいている。
この投稿にファンからは「スタイル良すぎ」「色白の脚が眩しい」「どの角度も美しい」「輝いてる」「透明感すごい」「オフ動画助かる」「何気ない表情が美しい」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
