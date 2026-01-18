◇第31回全国男子駅伝(18日、広島、全7区間48.0km)

全国男子駅伝の3区では箱根駅伝でしのぎをけずったランナーたちが激突しました。

中学生から社会人まで各世代がタスキをつなぐ都道府県対抗の男子駅伝。8.5kmの3区では先頭の福島から46秒差の5位でタスキを受けた岡山の黒田朝日選手(青山学院大学)が千葉の鈴木琉胤選手(早稲田大学1年)とほぼ同時にスタートとなりました。黒田選手は途中、ともに箱根駅伝優勝メンバーである埼玉の宇田川瞬矢選手(青山学院大学)がうしろから追いつき、談笑する一幕も。その後、集団から抜け出した黒田選手が先頭から23秒差まで追い上げる区間5位の走りをみせました。

一方、先頭争いでは宮城の大濱逞真選手(大東文化大学)が首位を奪取。6秒前にいた福島の谷中晴選手(駒澤大学)を抜いて、2位と8秒差で4区に渡しました。区間賞は群馬の帰山侑大選手(駒澤大学)が12人抜きのごぼう抜きで、チームを7位に押し上げる快走。静岡の野中恒亨選手(國學院大學)も21位から8位まで押し上げる区間2位、岐阜の織橋巧選手(創価大学)が区間3位。実業団選手もいる中、上位7人が1月の箱根路を走ったランナーでした。

▽3区区間順位上位1位 帰山侑大(群馬) 23分35秒2位 野中恒亨(静岡) 23分36秒3位 織橋巧(岐阜) 23分48秒4位 斎藤将也(福井) 23分49秒5位 黒田朝日(岡山) 23分50秒6位 田島駿介(愛知) 23分57秒7位 鈴木琉胤(千葉) 24分00秒