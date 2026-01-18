“マエノリ”前田典子、ニーハイブーツ×デニムの“アラ還”私服コーデを披露「懐かしいこのスタイル」「ホントに還暦？かっこ良すぎ」
“マエノリ”の愛称で親しまれるモデルの前田典子（60）が17日、自身のインスタグラムを更新。スタイリッシュなニーハイブーツ×デニムの私服コーデを披露した。
【写真】「ホントに還暦？」ニーハイブーツ×デニムの“アラ還”私服コーデを披露した前田典子
「Today's outfit」とつづり、 全身ショットをアップ。「今日の私服はニーハイブーツをメインに ストレッチデニムをブーツイン ニットからレースの襟を出して ジェーンバーキンスタイルにしてみた」とのファッションポイントを説明した。ハッシュタグでは「#アラ還 #デニムコーデ」と添えている。
「昼間はポカポカ陽気でアウター要らないぐらい」と心地の良い気温だったこの日は、韓国料理店にランチへ出かけたようで、「店内のBGMはK-pop BTSがかかってノリノリ」と楽しんだ様子をつづった。
この投稿にファンからは、「めっちゃ似合ってる」「ホントに還暦？かっこ良すぎ」「懐かしいこのスタイル好き」「惚れ惚れしてしまうマエノリさんの御御足の長さ‥めっちゃかっこいい」などの声が寄せられている。
