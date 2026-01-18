ラジオパーソナリティーでイケメン評論家の沖直実（61）が17日、都内で観客150人を集めて「第26回 沖直実のいい男祭り 2026年新春の陣」を開催した。2004年から始まり、斎藤工、城田優、津田健次郎、宮野真守などを輩出してきた。

沖は「今日はツバがかかるくらい近いから、イケメンエキス、イケメン汁をたくさん浴びてください。お肌がツルツルになります」。イケメンたちに仕事、恋愛観について質問。1人、1人が女の子に告白する模様を再現した。

トップバッターで登場したのは舞台「忍たま乱太郎」で人気の俳優早川維織（25）。好きな女性のタイプについて「リスペクトを持てる努力の人。子供の頃、おばあちゃんが喫茶店をやっていたんで、初デートの場所は渋谷の名曲喫茶なんていかがでしょう」と話した。

2番手はモデルで俳優の早川大輔（25）とモデルの倉上昊志（18）が登場。早川は「街で声をかけられるようになったけど、うれしいですね」と笑顔。高校3年生の倉上は「デートは制服ディズニーをしたい。あと2カ月で、高校を卒業なんで頑張ります」。

続いてTBS「最強スポーツ男子頂上決戦」で活躍した俳優梶原颯（31）と、「SASUKE甲子園2024」のモデル大久保蔵之介（17）が登場。梶原は「初デートはボルタリングがいいですね」。大久保は「筋トレをやっています。TikTokを見てください」。

歌手のニコラス・エドワーズ（33）は「米国のオレゴンで生まれて、17歳で日本に来て歌手になりました。日本の四季、季節の移ろいが大好きです」。沖は「私は老い先短いので、四季より死期が気になる」と笑った。

モデルで俳優の当麻創太（34）は、大学時代に「日本学生氷上競技選手権大会」で出場経験もある元フィギュアスケーター。実家が金持ちで、長い間はATMの存在を知らなかった。「お金っていうものは銀行の人が家まで持ってくるものだと思っていました。買い物も外に行くのではなく、デパートの外商の人が家に来るものだと」とマシンガントークで笑わせた。

3回目出場の俳優上仁樹（じょうにん・たつき、34）は着物姿。沖とは23年に一緒にフジテレビ「ぽかぽか」に出演した。「キュルンとした顔の人が好き。今年は自分で台本を書いて芝居をしたい。迷いのない年にしたいですね」。

俳優で映画監督の田中稔彦（42）が「40代になりました」と登場すると、沖は「20代から知ってるから」と感慨深げ。俳優業から監督業にも乗り出したきっかけについて「コロナ禍でYouTubeの編集を自分でやるようになって楽しくなってきた。俳優は普段から物語を考えてせりふを言っているから、誰でも書くことができると思う。キャストはオーディションで、埋もれている演技のうまい人を使っていきたい」と話した。

ネクストブレイクコーナーは、TOKYO TIGER、中島聡志、見習い執事は一人前になりたい、ゆうぜん、森崎太祐らが出演した。