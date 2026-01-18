U18ジェイドが第4Qにスパート、接戦制す…浅井弘士郎21得点、春田結斗は後半に3P4本成功

1月18日、長崎ヴェルカのホームであるハピネスアリーナにて、Bリーグのオールスターイベント『りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI』が最終日を迎え、ユース選抜による『インフロニア B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME 2026』が開催された。

Bリーグ各クラブのユース有望選手が集うU18オールスターは、U18 JADE（ジェイド）とU18 HELIOS（ヘリオス）の2チームに分かれて実施。B.LEAGUE U18 JADEは前半を40－41と1点ビハインドで終えたものの、後半に試合の主導権を握り、最終スコア85－70で勝利を収めた。

U18ジェイドは第1クォーターを21－24、第2クォーターを19－17とし、1点を追う形で試合を折り返した。ハーフタイム明けは守備から速攻につなげる場面が増え、徐々にリズムを掌握。後半だけで45－29と大きく上回り、終盤にかけてリードを広げた。

勝利したU18ジェイドをけん引したのは浅井弘士郎（大阪エヴェッサU18）で、チーム最多21得点を記録。フィールドゴール10本中9本成功と高確率でシュートを沈め、3ポイントシュートも4本中3本成功させるなど、安定した得点力を示した。キャプテンを務めた阿部真冴橙（仙台89ERS U18）は19得点11リバウンドを挙げ、攻守にわたる総合力で存在感を発揮した。

後半の勝負どころで流れを決定づけたのが春田結斗（名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18）の外角シュートだった。第4クォーターに入ってから3ポイントシュートを立て続けに沈め、後半だけで4本成功。U18ヘリオスに追い上げの気配が見え始めた時間帯でスコアを広げ、試合の流れをU18ジェイド側に引き戻した。春田は最終的に17得点を記録し、チームを勝利に導いた。

そのほか、西村優真（レバンガ北海道U18）が10得点7リバウンド、川邉蒼侑（名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18）が8得点7アシストをマーク。一方のU18ヘリオスは、キャプテンの若野瑛太（名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18）が16得点10リバウンド、梶原悠真（滋賀レイクスU18）が13得点、小川莞大（名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18）が11得点を記録。安藤煌太朗（レバンガ北海道U18）も13リバウンドでゴール下を支えたが、後半の得点差を埋めるには至らなかった。

■試合結果



U18ジェイド 85－70 U18ヘリオス



ジェイド｜21｜19｜15｜30｜＝85



ヘリオス｜24｜17｜15｜14｜＝70

【動画】U18ジェイドは春田の3ポイントでリードを広げる