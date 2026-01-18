「普通にやれてる」「ドルトムント相手に凄いな」３年前はJ３→日本人DFの堂々ブンデスデビューにネット驚嘆！「デュエル全勝ですごい」「遠い世界に行ってしまった」
現地１月17日に開催されたブンデスリーガの第18節で、藤田譲瑠チマと安藤智哉の日本代表コンビが所属するザンクトパウリが、強豪ドルトムントと対戦。終盤の失点により、２−３で敗れた。
この試合で、今冬にJ１のアビスパ福岡から加入した安藤がブンデスリーガデビューを果たす。64分から途中出場し、３バックの右で奮闘した。
３年前までJ３のFC今治でプレーしていた叩き上げの堂々デビューに、ファンからは次のような声が上がった。
「いい動きしてた」
「普通にやれてるのすげー」
「個の守備の部分では普通にやれてたな すげえわ…」
「もうブンデスデビューしたの普通に凄いな」
「ドルトムント相手に普通にやれてるやん」
「安藤が普通にドルトムント相手にやれてて遠い世界に行ってしまった」
「負けたけど安藤結構よかったな。守備だけじゃなくて攻撃面でも存在感見せてた」
「ブンデスデビュー戦でドルトムント相手にデュエル全勝ですごい」
「途中出場だったけどドルトムント相手にここまでやれたの凄いな」
チームは敗れたものの、今後に期待を抱かせるパフォーマンスだったのは間違いない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本の大ヒットだ」１位エムバペ、２位ハーランド…日本人エースがなんと５位！世界の“ストライカー格付け”に韓国メディアが仰天！「ラウタロより上位」
この試合で、今冬にJ１のアビスパ福岡から加入した安藤がブンデスリーガデビューを果たす。64分から途中出場し、３バックの右で奮闘した。
３年前までJ３のFC今治でプレーしていた叩き上げの堂々デビューに、ファンからは次のような声が上がった。
「いい動きしてた」
「普通にやれてるのすげー」
「個の守備の部分では普通にやれてたな すげえわ…」
「もうブンデスデビューしたの普通に凄いな」
「ドルトムント相手に普通にやれてるやん」
「安藤が普通にドルトムント相手にやれてて遠い世界に行ってしまった」
「負けたけど安藤結構よかったな。守備だけじゃなくて攻撃面でも存在感見せてた」
「ブンデスデビュー戦でドルトムント相手にデュエル全勝ですごい」
「途中出場だったけどドルトムント相手にここまでやれたの凄いな」
チームは敗れたものの、今後に期待を抱かせるパフォーマンスだったのは間違いない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本の大ヒットだ」１位エムバペ、２位ハーランド…日本人エースがなんと５位！世界の“ストライカー格付け”に韓国メディアが仰天！「ラウタロより上位」