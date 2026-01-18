カンテレ橋本和花子アナ、採用試験のカメラテスト動画に反響 ノースリーブ姿で“無双”…「これは受かりますよ」
カンテレアナウンサーの公式YouTubeチャンネルが18日までに更新され、橋本和花子アナウンサー（27）の入社前の姿が公開された。
【動画】「これは受かりますよ」…大学時代のカンテレ橋本和花子アナのカメラテスト
「みんな昔は可愛かった アナウンサーのカメラテストを見てみよう!!」の企画で、採用試験のカメラテスト動画が披露された。橋本アナは、2021年にカンテレ入社。現在は『旬感LIVE とれたてっ！』『ウラマヨ！』やスポーツなどで活躍する。
カメラテスト動画では、ライトグリーンのタンクトップ＆白のロングスカート姿。一緒に見守った村西理恵アナ、川島壮雄アナは「細っ！」「もう出来上がってる！」と驚くほど、堂々とした振る舞いだった。
「はじめまして！神戸大学の橋本和花子です。私は15年間、バトントワリングというスポーツをしていました。全国大会でチームで1番の大技を任されたことがありました」などと自己紹介。質問にもハキハキ答え、大きな夢として掲げた「いつかスポーツ実況に携わってみたい」と語った。この夢は、2025年に実現した。
先輩アナが「これは受かりますよ」「受かる人のカメラテストっていうのはこういうもの」「ノースリーブ和花子無双」と表現するほどの見事な内容ながら、橋本アナ自身は赤面。
橋本アナは、服装のこだわりにも言及。「私の場合は、バトントワリングというスポーツをやっていて、基本的にタンクトップで練習をしてたんですよ。タンクトップが平常時の自分だったので、気合が入る服。ライトグリーンという明るいイメージ。これが自分の中で勝負服で、絶対これを着てましたね」と語っていた。
