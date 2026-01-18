銀座線をよく利用する人はほしくなっちゃうかも。

渋谷から浅草を繋ぐ地下鉄、東京メトロ銀座線。銀座や神田や上野などへの用事で乗車する人も多いのでは？

銀座線の開業は1927年。内装がレトロな1000系特別仕様車両も走っているので、これに乗れたらちょっとアガるのも銀座線ならではですよね。

そんな銀座線が、100周年を目前に「腕時計」になりました。

銀座線を身に纏う

SuperGroupiesの「東京メトロ 銀座線 モデル 腕時計」は、テーマカラーのオレンジ色を文字盤に使用。その外周にはGから始まる駅ナンバリングが01〜19までグルっと並んでいます。これは乗車時間と同じ間隔で配置され、出発駅のナンバリングと分針がピッタリ合っていれば、目的の駅のナンバリング位置が到着予定時刻となります。よく見ると「G04」と「G05」区間は隙間が広く、他は狭めですもんね。

◥◣予約受付開始◢◤



1939年1月15日 銀座線 全線開通！

東京メトロ『銀座線』公式ライセンス腕時計が登場！



――まもなく、1番線に当駅折り返しの東京メトロ銀座線モデルの腕時計が参ります。

――まもなく、1番線に当駅折り返しの東京メトロ銀座線モデルの腕時計が参ります。

ご予約受付：2/9（月）昼12:00まで

小ネタいろいろ

また3時の「3」は「都市計画第3号線」を表し、大きめに記載（都市計画で3号線とは銀座線のこと）。その隣の小窓には、「渋谷」「外苑前」「溜池山王」「虎ノ門」「新橋」「銀座」「日本橋」「上野」「浅草1番線着」「浅草2番線着」「試運転」「臨時」など、銀座線ゆかりのワードが2時間ごとに表示されます。

日にちや曜日の表示より遊び心を優先したギミックにちょっとときめいてしまいます。

ベルトまでちゃんと銀座線

革ベルトの外側は、銀座線の屋根や特別車両の内装を想起する茶色で、黄みの強いオレンジの縫い目がアクセント。内側は停車駅一覧になっており、上部が最初に開通した浅草〜上野間、下部がその後開通した上野広小路〜渋谷間というこだわりの分け方になっているのがオツ。

Image: SuperGroupies

裏蓋には銀座線1000系の刻印があり、もうこれは、ウェアラブルな銀座線って言いたいかも。

鉄ちゃんじゃなくても欲しい

とにかく銀座線尽くしの腕時計ですが、鉄道マニアじゃなくてもこのカワイさには惹かれますよね。

気になるお値段は2万6400円。2026年1月15日（木）〜2月9日（月） 12:00までが先行予約期間なので、銀座線ユーザーはぜひ。

ちなみに東西線ユーザーには、イメージカラーの青をあしらった東西線モデルもあります。この調子でシリーズ化に期待したいですが…丸ノ内線が方南町行きに分岐するのはどうなりますかね？

