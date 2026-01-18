½©ÅÄ¤¬À¸¤ó¤À¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¤¬½µ¥×¥ì½éÅÐ¾ì¡ª¡Ö½©ÅÄ½Ð¿È¤Î½©ÅÄ¤½¤Ê¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½©ÅÄ¤½¤Ê
¿¿¤ÃÇò¤Ê¥â¥Á¥â¥ÁÈ©¡¢¤¦¤Ö¤Ê¾Ð´é¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤ï¤¤¤¤½©ÅÄÀ¸¤Þ¤ì¡õ½©ÅÄ°é¤Á¤Î¿·À±¡¦½©ÅÄ¤½¤Ê¤¬¡¢1·î19Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤5¹æ¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¹µ¤¨¤á¤ÊÀ³Ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤¿¤ï¤ï¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡¢¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½©ÅÄ¤½¤Ê¤Î½éÅÐ¾ì¥°¥é¥Ó¥¢
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú¿åÃå¤Ë·³¼ê¤¬¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Û
¡½¡½º£²ó¤Ï¡Ø½µ¥×¥ì¡Ù½é»£¤ê²¼¤í¤·¡£½©¤«¤éÅß¤ò´¶¤¸¤ë»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
½©ÅÄ¡¡¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤ÇÃå¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿åÃå¤òÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¥ß¥«¥ó¤È¤«¾Æ¤°ò¡¢¤³¤¿¤Ä¤ß¤¿¤¤¤Êà½©Åß¤Ã¤Ý¤¤¾®Êªá¤¬¤¢¤ë¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¼«ÂÎ¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡£µ¨Àá´¶¤Î¤¢¤ë»£±Æ¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡©
½©ÅÄ¡¡ÀÖ¥Ë¥Ã¥È¤Î¿åÃå¤Ë¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤Ç¡¢¾Æ¤°ò¤È°ì½ï¤Ë»£¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ë¼ýÏ¿¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£¿åÃå¤Ë·³¼ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â½é¤á¤Æ¸«¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤½¤³¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾Æ¤°ò¤âËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢»£±Æ¤Î¶õµ¤¤âÃÈ¤«¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥«¥Ã¥È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡©
½©ÅÄ¡¡º°¿§¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥·¥Ã¥¯¤Ê¿åÃå¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤ªÉô²°¼«ÂÎ¤â°Å¤á¤Ç¡¢à¤«¤ï¤¤¤¤´ó¤êá¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏàÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤á¤Ç¡£¿²¤½¤Ù¤ê·Ï¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»£±ÆÃæ¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬à¤½¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Î²Îá¤ò¥¢¥×¥ê¤Çºî¤Ã¤ÆBGM¤ÇÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤Í¡£
½©ÅÄ¡¡¼ª¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤é¤º¤Ã¤È¤½¤Î¶Ê¤¬Ä°¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Æ¬¤ÎÃæ¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£²»³Ú¤¬¥Ý¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤âÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¶Ê¤¬Î®¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Êµ¤Ê¬¡©
½©ÅÄ¡¡¤è¤¯¤è¤¯Ä°¤¤¤¿¤é¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¥Ü¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Ü¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¿¤ê¡£¤¢¤È¡¢»ä¤ÎºÂ±¦¤ÎÌÃ¤È¤¤¤¦¤«Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ë¸ÀÍÕ¤âÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¡©
½©ÅÄ¡¡¡Öº£¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ç¤¹¡£¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª¤È¤È¤·¤Î¤ªÇ¯¶Ì¤Î¥Ý¥ÁÂÞ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¡ÖÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ªÇ¯¶Ì¤ÎÂÞ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ã¤Æ¤¹¤Æ¤¤À¤Í¡£
½©ÅÄ¡¡µîÇ¯¤«¤é¤ªÇ¯¶Ì¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£19ºÐ¤Þ¤Ç¤·¤«¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤è¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦·è¤Þ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤È¤È¤·¤¬ºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬Âç»ö¤Ê¸ÀÍÕ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£Ç¯¡¢À®¿Í¼°¡©
½©ÅÄ¡¡½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¤Î8·î¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½8·î¤ÎÀ®¿Í¼°¤Ã¤ÆÄÁ¤·¤¤¤è¤Í¡£
½©ÅÄ¡¡½©ÅÄ¤ÏÀã¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÅß¤À¤ÈÅÅ¼Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªËß¤Î»þ´ü¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÃÏ°è¤Ï²£¼ê»Ô¤Ç¡¢Àã¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡£¤¿¤À¡¢¿¿²Æ¤ÎÀ®¿Í¼°¤Ï½ë¤¤¤Î¤Ç¥á¥¤¥¯¤âÍî¤Á¤Ê¤¬¤é»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥É¥ì¥¹¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤ì¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ìÈÖÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
½©ÅÄ¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£6·îÃæ½Ü¤°¤é¤¤¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤È³èÆ°¤·»Ï¤á¤Æ¡¢»¨»ï·ÇºÜ¤ä»£±Æ¡¢DVD¤Ê¤É20ºÐ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖ»É·ã¤Î¤¢¤Ã¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
½©ÅÄ¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»æ¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢»¨»ï¤Î·ÇºÜ²ó¿ô¤ò¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«É½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤¬Ì´¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤ËÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
½©ÅÄ¡¡¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·ÇºÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»Ï¤á¤ÆÈ¾Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¡¢¤Þ¤À¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤»ä¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¾Ð´é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¸µµ¤¤Ê»ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤á¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÉ½¾ð¤â¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¾åÌî ¼î¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ÌÚÉôÌÀÈþ¡ÊPEACE MONKEY¡Ë
¡ü½©ÅÄ¤½¤Ê¡¡
2004Ç¯12·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡½©ÅÄ¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹162cm¡¡B89 W60 H91¡¡
·ì±Õ·¿¡áB·¿¡¡
¼ñÌ£¡á¤Ò¤È¤êÎ¹¡¢²¹Àô½ä¤ê¡¡
ÆÃµ»¡á¤ª²Û»Òºî¤ê¡¡
¡ûºòÇ¯11·î¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£1stDVD¡Ø¥ß¥ë¥¡¼¡¦¥°¥é¥Þ¡¼ ½©ÅÄ¤½¤Ê¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼¡Ë¤¬1·î23ÆüÈ¯Çä¡£
¸ø¼°Instagram¡Ú@akita_sona¡Û¡¡
¸ø¼°X¡Ú@akita_sona¡Û¡¡
½©ÅÄ¤½¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¤á¤ó¤³¤¤♥¡Ù¡¡»£±Æ¡¿LUCKMAN¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾»³ËãÈþ¡¡»£±Æ¡¿LUCKMAN