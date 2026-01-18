

左から林修、山口智子

山口智子が、1月18日22時25分から放送のMBS／TBS系「日曜日の初耳学」に出演。“ロンバケ”大ヒット後、ドラマから遠ざかった当時の思い…そして出合った“旅”の魅力…30年間で30カ国以上を訪れて思うことなどを語る。

林修が“時代のカリスマ”と対峙する「インタビュアー林修」。2026年最初のゲストは「ロングバケーション」で視聴率36.7％を叩き出した平成の視聴率女王・山口智子

“ロンバケ”後の８年間、ドラマ・映画の出演作品はゼロ。その真実とは…本人に直撃。その期間に出合い、人生のテーマともなった“旅”の魅力とは？ そして、夫・唐沢寿明との関係についても語る。「いまだにたいして近づいてないですね(笑)」と笑いながらも、2人の関係の根底には互いへの信頼と安心感、ゆるぎない絆があった――。

プライベートで夫婦揃って付き合いのある水原希子も、そんな2人の“理想の夫婦ぶり”を証言する。俳優として、理想の夫婦として女性から圧倒的な支持を集めるカリスマ・山口智子の素顔がここに。

「ダブル・キッチン」「29歳のクリスマス」「王様のレストラン」…記憶に残る数々の名作ドラマで活躍し、主演ドラマ「ロングバケーション」は最高視聴率36.7％の大ヒット。“月曜の夜は街からOLが消える”と言われる社会現象を巻き起こした俳優・山口智子。同時に、夫・唐沢寿明とのおしどり夫婦ぶりでも知られ、20年間“理想の夫婦ランキング”にランクインし続けている。俳優として、妻として圧倒的支持を集める山口が、夫婦円満の秘訣、“ロンバケ”後に見つけた生きがいについて熱く語る。

2024年10月に還暦を迎えた山口だが、「気力・体力が人生で一番ノリにノッている」と、登場から元気いっぱい。林修にハグ攻撃、そして大好きな曲『君は薔薇より美しい』に合わせて踊り出す…と生命力にあふれる彼女に、さすがの林修もタジタジ…。

インタビューでまず語られるのは、“ロンバケ”後８年間、ドラマ・映画出演から遠ざかった真相。大ブームの中、「本当に申し訳ございませんっていう思いしかなかった」と意外な思いを語り始めた山口。その言葉の裏には、スターへの階段を駆け上がる中で感じていたコンプレックスがあった――。徐々に湧きあがってきた“勉強したい、もっと世界を見たい”という熱い想い。その時、山口がとった行動とは……。その後30年間で30カ国以上を巡ったという旅への思いを打ち明ける。

そして、その期間を何も言わず見守り続けた夫・唐沢寿明との関係についても語る。山口がヒロインを務めた1988年の朝ドラ「純ちゃんの応援歌」で出会った2人。最初の印象から、結婚30年を迎えた今感じる存在の大きさまで…「真逆であることがありがたい」という言葉の意味することとは？

理想の夫婦像についても語る。夫婦と親しいモデルの水原希子がVTRでコメントを寄せ、夫婦のほっこりエピソードを明かす。

そして、話題は未来のことへ――。今年1月、30年所属した事務所から夫婦で独立。「還暦を機に原点回帰しようと思い立ちまして」と独立への思いを明かすほか、自身の人生をかけたプロジェクト「LISTEN.」についても語る。「出発前にすごくリサーチします。石橋を500回叩く人間なので」と、意外な自己分析も…！？

いつもパワフルな女性の憧れ・山口智子の知られざる内面が覗ける貴重なインタビュー。

