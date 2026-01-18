¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇÉé½ý¤Î¡ÖLUNA SEA¡×SUGIZO¡¡DJÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ª¤Ï¡ÖSOPHIA¡×¾¾²¬½¼¤¬ÂåÂÇ½Ð±é
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖLUNA SEA¡×¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦SUGIZO¡Ê56¡Ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬18Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡¢Fm yokohama¡ÖRebellmusik¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢18Æü¤ª¤è¤Ó25ÆüÊüÁ÷¤ò¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖSOPHIA¡×¾¾²¬½¼(54)¤¬ÂåÌò½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖSUGIZO¤¬DJ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡¢Fm yokohama¡ØRebellmusik¡Ù¡£¸½ºß¡¢SUGIZO¤¬¿®Íê¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤Ë¿Ê¹Ô¤ò¤ª´ê¤¤¤·¡¢ÆÃÊÌ¤Ê·ÁÂÖ¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£½µ¤ÈÍè½µ¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¸òÎ®¤ò½Å¤Í¡¢¸ß¤¤¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÌÁÍ§ SOPHIA¡¦¾¾²¬½¼»á¤¬DJ¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£À§Èó¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡SUGIZO¤ÏºòÇ¯12·î18Æü¤Ë¡¢¼«¿È¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤È¥Ð¥¤¥¯¤ÎÀÜ¿¨»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£LUNA¡¡SEA¤ÎÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤¬±ä´ü¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Ç¯Æâ¤Î³èÆ°¤ò¼Âà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±27Æü¤Ë¤Ï1·î9¡¢12Æü¤Ë½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¹çÆ±¸ø±é¤â¡Ö½Ð±é¤¬º¤Æñ¡×¤È¤·¤Æ¼Âà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£