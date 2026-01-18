◇WTTスターコンテンダー ドーハ(13日〜18日、カタール)

女子ダブルス決勝が行われ、大藤沙月選手・横井咲桜選手ペアが日本勢対決を制し優勝を果たしました。

大藤選手・横井選手ペアと、佐藤瞳選手・芝田沙季選手による日本勢同士の顔合わせとなった女子ダブルスの決勝戦。

試合は第1ゲーム、大藤選手・横井選手ペアが先行しますが、佐藤選手・芝田選手ペアが粘りを見せてデュースへと持ち込む展開に。それでも大藤選手・横井選手ペアが振り切り、このセットを勝ちきります。

すると大藤選手・横井選手ペアが強さを発揮しました。第2ゲームを終盤の5連続ポイントで勝利し王手をかけると、第3ゲームも立ち上がりから5連続ポイントの猛攻。結果、ゲームカウント3-0のストレート勝ちで優勝を決めました。

一方、破れて準優勝となった佐藤選手・芝田選手ペアですが、佐藤選手はシングルス3回戦で中国の蒯曼選手(世界ランキング4位)から金星を挙げるなど、ベスト4入りを果たす躍進を見せています。

▽決勝結果大藤沙月・横井咲桜 3-0 佐藤瞳・芝田沙季(12-10/11-4/11-9)