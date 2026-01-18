先発の一角を狙う日本ハムの細野晴希投手が１８日、自主トレ中のエスコンで年明け３度目のブルペン入り。初めて座った捕手に投げ、一緒に自主トレを行う伊藤大海投手からアドバイスをもらう場面もあった。

先にピッチングをしていた河野の隣で準備を始めると、やや遅れて伊藤も見学のためブルペンを訪れた。力のこもったピッチングだったが、細野は「力入っちゃったっす。反省（笑）。（伊藤）大海さんと河野さんに、いいところ見せようと思って。しっかり次は、上げすぎないように」と苦笑した。

ピッチングの難しさも再確認した。「難しいですね、まだまだ。高めに投げててできてたことが、低め狙うと動きが変わっちゃったりして。そこをシーズンまでに合わせていけたら」と振り返った。

ピッチングの途中では伊藤が直接アドバイス。細野は「タイミングが合ってないと思ったし、大海さんから見てもそう見えてたらしいので。こういうタイミングで投げた方がいいよって、アドバイスをもらいました」と説明。「僕よりレベルが高いところにいるんで、それを一気にやろうと思うと難しいですけど、普段僕が見つけられないようなところを指摘して頂いてるんで、すごいありがたいなと思います」と感謝していた。