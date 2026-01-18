◇NFL ディビジョナルプレーオフ（2026年1月17日）

NFC第1シードのシーホークス（西地区優勝）が地元シアトルで第6シードの49ers（西地区3位）に41―6で快勝し、スーパーボウルに出場した2014年シーズン以来11季ぶりにカンファレンスチャンピオンシップに進出した。第2シードのベアーズ（北地区優勝）―第5シードのラムズ（西地区2位）の勝者と対戦する。

49ersのキックオフで始まった試合は、自陣5ヤードでキャッチしたシーホークスWRシャヒードが爆走。タックルを振りほどいて中央突破すると、右サイドへコースを変えてエンドゾーンまで悠々と走りきり、いきなりの95ヤードキックオフリターンTDで先行した。さらにFGとQBダーノルドがTDパスを決め、第1Qだけで17―0とリードした。さらに、6―17で迎えた前半終了間際にはRBウォーカーが7ヤードのTDラン。ウォーカーは第3、4QにもTDランを決め、計3TDをマークした。

AFCでも第1シードのブロンコス（西地区優勝）が地元デンバーで第6シードのビルズ（東地区2位）を33―30で破り、スーパーボウルを制した15年シーズン以来10季ぶりにカンファレンスチャンピオンシップへ駒を進めた。第2シードのペイトリオッツ（東地区優勝）―第5シードのテキサンズ（南地区2位）の勝者と対戦する。

ブロンコスがQBニックスの2TDパスなどで第3Q序盤までに23―10とリード。一方、ビルズはQBアレンが第4Q残り13分24秒、この試合3本目となるTDパスをTEキンケードへ通し、24―23と逆転した。ブロンコスは23―27で迎えた残り55秒、こちらもニックスが3本目のTDパスをWRミムズへ決めて27―24と再逆転した。

ビルズは残り5秒でKプレーターが41ヤードの同点FGを決め、試合はオーバータイム（OT）に突入。OTではブロンコスCBマクミランが自陣20ヤードでアレンのパスをインターセプトしてピンチを防ぎ、最後はKルッツがこの試合4本目となる23ヤードのFGを蹴り込んで激闘に終止符を打った。ニックスは「このチームを誇りに思う。良い試合でなくても決して負けないのが僕らの持ち味と思う」と胸を張り、アレンは「つらかった。チームメートをガッカリさせてしまった気がする」と目に涙を浮かべた。