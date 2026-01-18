5歳年上女優と結婚後初の近況公開！キム・ウビン、退勤あいさつ動画に反響「さらにイケメンに…」

俳優キム・ウビン（36）が、女優シン・ミナ（41）と結婚後初めて近況を公開し、ファンにうれしい姿を見せた。

最近、キム・ウビンの所属事務所AMエンターテインメントの公式インスタグラムには、「うちの“ウプ”の退勤姿、置いていきます」というコメントとともに、キム・ウビンの退勤途中の様子を収めた動画が投稿された。

公開された映像の中でキム・ウビンは、ダークカラーのジャンパー姿で撮影を終えた後、現場を後にしながらカメラに向かって手を上げて挨拶している。所属事務所のスタッフとしばらく会話を交わした後、「お疲れさまでした」と声をかける姿も映っていた。

飾らない装いにもかかわらず、はっきりとした目鼻立ちと、以前にも増して余裕を感じさせる雰囲気が視線を引きつけた。

（画像＝AMエンターテインメント）キム・ウビン

特に今回の近況公開は、キム・ウビンが結婚後に初めて公式に姿を見せた場面という点で、より注目を集めた。結婚後しばらく静かな時間を過ごしていた彼が、自然な“退勤あいさつ”を通じてファンと交流に乗り出したのだ。

投稿を見たファンからは、「結婚してからよりリラックスして見える」「これぞ近況公開の模範」「退勤途中ですら絵になる」「さらにイケメンになった」といった熱い反応が寄せられ、喜びの声が広がった。

なお、キム・ウビンとシン・ミナは昨年12月20日、約10年間の交際を経て、ソウルの新羅ホテル・ダイナスティホールで結婚式を挙げた。最近では、新婚旅行で訪れたスペインでの目撃談もたびたび話題となっていた。

ハネムーンを終えた2人は、それぞれの現場に戻り、本格的な活動をスタートさせる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇キム・ウビン プロフィール

1989年7月16日生まれ。韓国・ソウル出身。身長188cm。2008年からファッションモデルとして活躍し、2011年にドラマ『ホワイトクリスマス』を通じて本格的に俳優デビュー。『紳士の品格』『相続者たち』、映画『技術者たち』といった多彩な映像作品に出演した。その後、2017年に上咽頭がんの診断を受けて活動を中断。闘病生活の末に2020年から芸能界に復帰している。2022年にはドラマ『私たちのブルース』、映画『宇宙＋人』に出演。2015年7月に女優シン・ミナとの交際を認め、2025年12月に結婚した。