日本ハム・達孝太投手が１８日、千葉県鎌ケ谷の球団施設で自主トレを公開した。４年目の昨季８勝と飛躍した右腕。今季も持ち味の“ビッグマウス”を洗練して続ける考えを示した。

新庄監督も楽しみにしている奔放な発言。昨年１２月の契約更改でも、話題を呼ぶ営業的な側面を球団から評価されたという。炎上にもつながりかねないだけに「そこは難しいですよね」としつつ「まあ（球団も）助かりますもんね。大きくではなく、精度を高めていければ」と、笑顔で発言の“ブラッシュアップ”を宣言した。

もちろん、結果を残すための準備は怠らない。昨年１２月は２年連続となる米国自主トレを行った。トレーニングで計測した数値的には「全部上がった感じ」でフォームの改善点も少なく、成長を実感。手応えを得た。この日は「球数をあまり投げないように。あとはバランスを確認しながら」とキャッチボールなどをこなし、ブルペン投球についても「ここ２、３日では入りたい」と見通しを明かした。

すでに新庄監督から開幕３試合目となる３月２９日・ソフトバンク戦の先発に指名されている。今季の目標には「２桁勝ちたいっすね。２桁は最低限」と１０勝を掲げ、さらに「去年の平均イニングの感じでいけば、１７０ちょっと投げられるかな」と１７０投球回を設定。球速も「プロに入ってから２キロぐらいずつ上がっているので、１５８キロを目指せたら」と、自己最速の２キロ更新を誓った。