おたまで「黒ひげ危機一発」キャッチできたらお年玉！正月恒例おもしろゲームで盛り上がる家族
とある家庭のお正月の恒例行事として行われていた、ちょっと変わったお年玉チャレンジが再び注目を集めています。
「おばあちゃん家で黒ひげくんをおたまでキャッチできたらお年玉もらえるゲームしたんだけど奇跡起きて2026年も最高な幕開け」
そんな一文とともに投稿された動画には、黒ひげ危機一発の人形が、おたまですくい上げられる決定的瞬間が映し出されていました。
投稿したのは、元アイドルのちいさん（@chiiii_nooo）。実はこのチャレンジ、6年前から続く家族の恒例行事だそうです。ちいさんに話を聞きました。
ーーこのゲームは、いつ頃から始まったのでしょうか？
ちい：6年前に母が「黒ひげをお玉でキャッチ出来た人にお年玉！」と言い出したのが始まりです。初めて挑戦した時にキャッチできた瞬間を母がビデオに撮っていて、何回見返しても家族みんなで大爆笑だったので、そのまま載せてみたらすごい反響をいただきました（笑）。
ーー成功した瞬間、どんな気持ちでしたか？
ちい：やったー！って気持ちでいっぱいでした！今年は絶対うまくいくな、って確信しました。
ーー成功する確率は、体感的にどれくらいですか？
ちい：25％くらいですかね…？5人家族で1人はキャッチできるかな、くらいの確率だと思います。ちなみに去年は父がキャッチしていました！
ーー6年前にも同様のおたまキャッチ動画がバズっていましたが、以前の動画を覚えている人からの反応も多かったそうですね。
ちい：「6年前のあの動画、ちーちゃんだったんだ！？」って驚かれたり、「パクリかと思ったら本人だった！」みたいな反応もあって。前の動画を覚えてくださってる方が多かったのが、すごくうれしかったです。
ーー肝心のお年玉は、何だったのでしょうか？
ちい：宝くじのスクラッチでした！一等だと300万円なので希望いっぱい削ったんですけど、結果は300円でした（笑）。
◇ ◇
家族の何気ない遊びが、年を越えて多くの人の記憶に残り、再び笑いを届ける結果に。2026年の幕開けは、運試しと笑顔から始まったようです。
（まいどなニュース特約・青島 ほなみ）