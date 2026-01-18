【ひらがなクイズ】空欄に共通する2文字を当てよう！ 元気が出る言葉から大人気グルメまで
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
一見難しそうですが、共通点に気付けるとスムーズに解ける問題です。ひらめき力を発揮してください！
□□やく
せい□□
□□どう
とん□□
ヒント：仕事やスポーツでよく使われる力強い響きの言葉です
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「かつ」を入れると、次のようになります。
・かつやく（活躍）
・せいかつ（生活）
・かつどう（活動）
・とんかつ（豚カツ）
「活躍」や「活動」など、勢いよく動くイメージの言葉が並びましたが、最後はみんな大好きな「豚カツ」が隠れていました！ 同じ響きでも、使われる場面によって全く印象が変わるのが日本語の面白いところですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
