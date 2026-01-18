¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÊÌ¿Í¤Ë¸«¤¨¤¿¡×­àÊÌ¿ÍµéÊÑËÆ­á¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ÎÂ¼¾åÆúÏº(¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸ø¼°X@nijiro_staff¤è¤ê)

¡¡Î¾¿Æ¤«¤é¸ÄÀ­Åª¤ÊºÍÇ½¤ò¼õ¤±·Ñ¤°28ºÐÇÐÍ¥¤¬­àÊÌ¿ÍµéÊÑËÆ­á¡£ºÇ¿·»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡Ã»È±¥Ø¥¢¤«¤éÈýÌÓ¤Þ¤Ç¥Ö¥í¥ó¥É¥Ø¥¢¤Ë¤·¤¿»Ñ¤Ç²»À¼ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¡× ¤Î¸ø¼°X¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÂ¼¾åÆúÏº¡£

¡¡Â¼¾å¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÌÏº÷¥é¥¸¥ª Â¼¾åÆúÏº¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡­à¶âÈ±¡õÈý¶â­á¤Î¥ï¥¤¥ë¥ÉÊÑËÆ¤·¤¿»Ñ¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ö¶âÈ±¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤Ã¤ÆËÜ¿Í¡©¡×¡Ö¥Ö¥í¥ó¥É¤¬»÷¹ç¤¦♡♡♡¡×¡ÖÆúÏº¤¯¤ó¤¬ÊÌ¿Í¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡¢¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ÆÂ©¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¡ÖÈý¶â¤ÎÂ¼¾åÆúÏº¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ó¤À¤í¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ËÃ¦¿§¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Éã¤ËÇÐÍ¥¤ÎÂ¼¾å½ß¡¢Êì¤Ë²Î¼ê¤ÎUA¤ò»ý¤ÄÂ¼¾åÆúÏº¤Ï¡¢2006Ç¯¤ËÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¸å¡¢Êì¤Î¸µ¤Ç°é¤Ã¤¿¡£

 

 