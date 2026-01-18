「全国都道府県対抗男子駅伝」（１８日、広島市平和記念公園前発着）

故郷のタスキを背負って走る伝統の大会がスタートし、高校生区間の１区（７キロ）は、宮城県代表の鈴木大翔（仙台育英）が１９分６秒の区間新記録でトップでタスキを繫いだ。昨年１２月の全国高校駅伝の花の１区で日本人歴代最高をマークし、区間賞を増子陽太（福島・学法石川）が２位だった。

レース後のインタビューでも静かな火花が散り、ＳＮＳも沸いた。

区間賞を獲得した鈴木が「まず安心しました。最高の形で貢献できたかなと思います。増子選手をはじめ、新妻選手、本田選手は自分の名前は眼中になかったと思うので、虎視眈眈と狙ってました」と、胸を張った。２位に終わった増子は「福島県ダントツでタスキを渡す予定だったんですけど、ラスト鈴木選手が余裕そうに抜いていって。予想外ではあったんですけど、自分の仕事はきっちりでしたし、貢献できた。心残りはあるんですけど」と悔しさも交えながら「ラスト区間新で勝ち切りたかったというのはあるんですけど、大学にいってもライバルにはなると思うので、ここで負けといて、次思いっきし勝っていこうかなと思います」と、リベンジを誓った。

ＮＨＫで解説の俳優・和田正人さんも「冷や冷やしてきいてましたけど。終わってからも全然火花が散っていた」と笑いながら「でもいいですね、こういうライバル関係が大学に言ってからも続いていくという。３人だけじゃないだぞって」と、語った。

１区は増子とスタート直後から高校総体、国民スポーツ大会５０００メートル２冠で同区間２位の新妻遼己（兵庫・西脇工）、同３位の本田桜二郎（鳥取・鳥取城北）も含め、４月からは揃って早大に進学する注目の“三羽ガラス”がいきなり前に出て集団を引っ張る展開に。区間新ペースを刻んで行き、本田は３キロ前で先頭からは離れ、５キロ手前で新妻も遅れ始めた。

増子と鈴木の一騎打ちとなったが、残り１キロを切って一度は増子が突き放したが、鈴木が食らい付くと、最後の１００メートルで逆転し、中継所に飛び込んだ。

ＳＮＳなどでは「煽りあってて笑った」、「穏やかの中にあるピリピリいいな〜」、「火花散りすぎｗｗｗ」、「いいライバルになるね」と反響の声が上がっていた。